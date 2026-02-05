Jedinu pobjedu u karijeru uzela je ispred Janice. Sad će sa sinom nastupiti na Olimpijskim igrama

Sarah Schleper (46) svojevremeno je bila među najboljim slalomašicama na svijetu. Skijašku karijeru započela je još prije 31 godinu, 1995. godine, a četiri je puta predstavljala SAD na Zimskim olimpijskim igrama (1998., 2002., 2006., 2010.). U karijeri je ostvarila jednu pobjedu, u švicarskom Lenzerheideu 2005. godine.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zanimljivo, Scheper je tada slavila baš ispred legendarne hrvatske skijašice, Janice Kostelić (44), koja je tad bila najbolja skijašica današnjice. Schleper je slavila s 34 stotinke prednosti u odnosu na "snježnu kraljicu", a unutar sekunde zaostatka bila je još samo Austrijanka Nicole Hosp. Zanimljivo, u toj je utrci na šestom mjestu završila Hrvatica Nika Fleiss (41).

Foto: nph / Gruber

Nakon 15 godina i 186 utrka, Schleper je krajem 2011. rekla zbogom profesionalnoj karijeri u alpskom skijanju, ali kako često bude, sudbina je za nju imala drugačije planove. Naime, Sarah je 2014. godine dobila meksičko državljanstvo, što ju je potaknulo da prekine sportsku mirovinu.

Sama financira nastupe

Tako je 2015. predstavljala Meksiko na Svjetskom skijaškom prvenstvu, a otišla je korak dalje te istu zemlju predstavljala na Zimskim olimpijskim igrama 2018. i 2022. godine. Izdvaja se po tome što sama financira svoje nastupe na ZOI-ju, ali i po nevjerojatnoj obiteljskoj priči.

Naime, Sarah će ove veljače ispisati povijest sa sinom Lasseom Gaxiolom (18). Po prvi put ikad, majka i sin nastupit će na Zimskim olimpijskim igrama. To se već dogodilo u Riju 2016. godine, ali na ljetnim Igrama. Mladi Lasse također se bavi alpskim skijanjem, a puno će mu značiti majčina podrška u Italiji.

Foto: Michael Kappeler/DPA

- Kao da mi se zatvara krug s ovim Olimpijskim igrama. Mojeg je sina strah predstavljati Meksiko zato što gleda mene i smatra kako nije na toj razini. Ali, vjerujem kako će ga ova prilika napuniti samopouzdanjem - rekla je 46-godišnja majka, koja će se u Cortini natjecati u slalomu i veleslalomu, kao i najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (21).

Njezin sin perspektivni je mladi skijaš koji se natječe u svim disciplinama, a prvi je put sudjelovao na utrci u organizaciji FIS-a (Međunarodna federacija skijaša i snowboardera) 2024. godine. Prije dva tjedna natjecao se u veleslalomu u američkom Vailu.

Foto: nph / Gruber

- To je najbolji način da zatvorimo ovo poglavlje. Uživat ćemo u Igrama dan po dan. Želimo kvalitetno predstaviti našu zemlju. Želim vidjeti kako se moj sin spušta u cilj i uživati u utrci - istaknula je Schleper.

Zanimljivo, Schleper i njezin sin već imaju trenutak za pamćenje sa skijaške utrke. U Svjetskom kupu postoji tradicija da skijaši(ce) u posljednjoj utrci karijere ne moraju nositi službeni kombinezon reprezentacije, a ona je to iskoristila na upečatljivi način.

Schleper je tako na sebe stavila kratku ljetnu haljinu smeđe boje ispod koje nije ništa nosila! Imala je tek štitnike na nogama i kacigu, a zaustavila se usred utrke i na stazi "pokupila" sina, tada 4-godišnjeg Lassea.

Foto: nph / EXPA

S njime u naručju spustila se u cilj, a 15 godina kasnije, ova majka i sin ispisat će povijest sporta i Zimskih olimpijskih igara.