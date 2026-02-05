Drakonske mjere zbog skandala na Zimskim olimpijskim igrama! Dio sportaša nosit će čipove

U svijetu skijaških skokova, gdje milimetri u kroju odijela mogu značiti metre u dužini leta, granica između inovacije i prevare oduvijek je bila tanka. No, nakon što je sport potresao jedan od najvećih skandala u novijoj povijesti, Međunarodna skijaška federacija (Fis) odlučila je uvesti drastične mjere.

Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. godine, svaki će skakač u svom odijelu nositi mikročipove dizajnirane da spriječe bilo kakav pokušaj manipulacije.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Sve je kulminiralo na Svjetskom prvenstvu prošle godine, kada je norveška reprezentacija, nacija koja je izmislila ovaj sport i povijesno njime dominirala, uhvaćena u "bezočnom pokušaju varanja sustava", kako je to opisao glasnogovornik Fisa Bruno Sassi. Zahvaljujući snimci zviždača, otkriveno je da su članovi norveškog tima tajno prepravljali odijela svojih najboljih skakača u području prepona.

Donosi ogromnu prednost

Ušivanjem dodatnog materijala i spuštanjem međunožja, povećavali su površinu odijela, pretvarajući skakače u svojevrsne ljudske jedrilice s većim uzgonom i dužim letom.

Koliku prednost to donosi, najbolje pokazuje studija objavljena u časopisu Frontiers in Sports and Active Living, koja je utvrdila da samo jedan centimetar dodatne tkanine u opsegu odijela može produžiti skok za gotovo tri metra. U sportu gdje o medaljama odlučuju centimetri, to je ogromna razlika.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

Zbog skandala, glavni trener Magnus Brevik i dva člana stožera suspendirani su na 18 mjeseci, dok su zvijezde tima, branitelj olimpijskog zlata Marius Lindvik i dvostruki osvajač olimpijske medalje Johann Andre Forfang, dobili tromjesečne suspenzije. Otkriće je izazvalo bijes u zajednici, a legendarni njemački skakač Jens Weissflog za Bild je izjavio:

​- Ovo je doping, samo s drugom iglom.

Od 3D skenera do kartona

Kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih scenarija, Fis je uveo tehnološku revoluciju. Prije početka sezone, svaki sportaš prolazi detaljno 3D skeniranje tijela kako bi se osiguralo da su dimenzije odijela savršeno usklađene s njegovom anatomijom. Nakon što odijelo prođe strogu kontrolu, u njega se na ključna mjesta termički utiskuju posebni NFC i RFID mikročipovkoji se ne mogu ukloniti bez uništenja. Muška odijela imaju sedam, a ženska pet čipova.

Prije i poslije svakog skoka, kontrolori skeniraju čipove mobilnom aplikacijom kako bi potvrdili da skakač nosi isto, odobreno odijelo. Svaki pokušaj neovlaštene prepravke bit će odmah uočen. Uz to, uveden je i sustav sličan nogometnom. Prvi prekršaj vezan uz opremu donosi žuti karton, dok drugi znači crveni karton, diskvalifikaciju s idućeg natjecanja i gubitak jedne natjecateljske kvote za cijelu naciju.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Ove mjere dolaze kao odgovor ne samo na norveški skandal, već i na druge bizarne pokušaje varanja. Pojavile su se glasine o sportašima koji su ubrizgavali hijaluronsku kiselinu u genitalije ili trpali glinu za modeliranje u donje rublje kako bi povećali tjelesne mjere i tako dobili pravo na veće odijelo. Uvođenjem mikročipova i strogih kontrola, čelnici sporta nadaju se da će era "kreativnog krojenja" konačno završiti i da će u zraku odlučivati isključivo vještina i hrabrost sportaša.