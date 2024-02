Jedna od najvećih blamaža u Messijevoj karijeri. Ulazi kao rezerva dok njegovi gube 6-0

Al Nassr je razmontirao Inter Miami u prijateljskoj utakmici u Rijadu 6-0, za prvi gol u trećoj minuti asistirao je hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović, a u golijadi saudijske momčadi najljepši potez večeri izveo je Aymeric Laporte golom iz slobodnjaka za svoje polovice za 3-0 već u 12. minuti, na oduševljenje komentatora.

No više od same igre utakmica je izazvala medijsku pompu zbog potencijalnog sudara Cristiana Ronalda i Lionela Messija, najavljivanog kao "posljednji ples" njih dvojice jedan protiv drugoga, koji se dogodio samo igrom režisera u kadru. Portugalac je zbog ozljede mišića bio na tribini, još nije ni počeo trenirati s momčadi, a trener američke momčadi Tata Martino Argentinca je odlučio ostaviti na klupi do samog kraja.

Bio je to potez zbog kojega se brojni nogometni zaljubljenici rugaju Messiju. Najbolji nogometaš svijeta u prošloj godini i po France Footballu i po Fifi ušao je u 83. minuti dok je gubio 6-0. Takvo poniženje u karijeri, makar to bila i rezultatski nebitna utakmica, vjerojatno nije doživio, a svakako ga nije ni zaslužio.

Zašto je Messi ušao u završnicu znaju on i trener. Mnogi nagađaju da se Inter Miami prihvaćanjem dolaska u Rijad obvezao da će Leo, bude li zdrav, dobiti nekoliko minuta. Naravno, Saudijci su dolazak floridske momčadi s četiri bivša Barcelonina asa (Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba) bogato honorirali.

Kako god, Ronaldo je uživao gledajući iz VIP lože efikasnu predstavu svoje momčadi, a Saudijci vidjeli rezultatski debakl Messijevih. Gubio je Leo šest razlike od Bayerna u Ligi prvaka u epskom četvrtfinalu Lige prvaka 2019/20. (8-2), gubio je i s Argentinom u Boliviji 6-1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali nigdje nije imao epizodnu ulogu kao u Rijadu u četvrtak, makar to bila prijateljska utakmica.

