Jelavić: Rasterećeni idemo kod Hajduka! Šafarić: Ovo je bila najgora partija otkad sam tu

Nakon što je Varaždin potopio Hajduk 2-0 prošlo kolo, očekivalo se da će pružiti veći otpor na gostovanju kod Lokomotive ovo, sedmo kolo HNL-a. Ispostavilo se da su Lokosi bili prevelik zalogaj za Varaždince. Momčad s Kajzerice slavila je 1-0, a trener Nikica Jelavić apostrofirao je zasluženu pobjedu.

- Nakon možda prvih deset minuta ispitivanja snaga, zagospodarili smo terenom i bili puno bolji, puno opasniji. Zadnjih dvadesetak minuta ciljano smo se povukli, ali nas nisu ozbiljnije ugrozili. Zaslužena tri boda za nas - rekao je Jelavić.

Dobra obrana bila je ključ pobjede.

- Obrana je svih 90 minuta djelovala jako dobro. Varaždin nije bio opasan ni u prvom poluvremenu. Jako sam zadovoljan odgovornošću svojih igrača, ovo je jako bitna pobjeda.

Lokosi su se novom pobjedom odvojili na trećem mjestu HNL-a.

- Zadovoljan sam, ali idemo korak po korak. U Split putujemo rasterećeni, više nego Hajduk nakon današnjeg poraza, ali želimo nešto pokazati i na Poljudu.

S druge strane, Nikola Šafarić nije imao puno razloga za zadovoljstvo. Varaždinci su prvi put ove sezone djelovali nemoćno.

- Ne možda nego sigurno, ovo je bila najgora partija otkad sam trener. Lokomotiva nas je pregazila, izdominirala, pretrčala. U svim segmentima igre bili su bolji i pobjeda im je zaslužena - rekao je Šafarić i dodao:

- Danas nismo bili prepoznatljivi od prvog do zadnjeg igrača, od mene pa do momčadi. Da smo imali 15 zamjena, sve bismo ih iskoristili. Ovo mora biti veliko upozorenje za ono što slijedi.