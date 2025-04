Jeličić: Gattuso nema trenersku razinu da bi osvajao. Sad treba napraviti deratizaciju i krenuti

Hajduk je u nizu od četiri utakmice bez pobjede, od čega su zadnja dva bila poraza od Istre i Osijeka, ali je i dalje bodovno izjednačen s Rijekom na vrhu HNL-a. Pritisak na Gennara Gattusa i njegovu momčad je ogroman u želji da prekinu 20-godišnji post od naslova prvaka, ali ga on pokušava smiriti govoreći da će biti čudo ako završe prvi. Na to se osvrnuo komentator MAXSporta Joško Jeličić u emisiji Studio SuperSport HNL.

- Ne sviđaju mi se tvrdnje da će biti čudo ako oni osvoje prvenstvo. Gattuso tim riječima sebi stvara alibi i tvrdi da nema dovoljno kvalitetne igrače. To apsolutno nije istina. Znamo da ta ekipa vrijedi 14 milijuna eura, a stožer dva milijuna eura. Predugo Hajduk izgleda preloše da bi to bila krivnja igrača. Nitko me ne može uvjeriti da Slaven i Istra, uz dužno poštovanje prema svima, imaju kvalitetniju svlačionicu od Hajduka - kazao je Jeličić i oštro kritizirao Talijana s kojim se sredinom ožujka sukobio licem u lice u emisiji uživo:

- Gattuso je vrijedan i dobar čovjek, ali nema trenersku razinu da bi nešto osvajao. Nije se pomakao i nije evoluirao od ono što je bio kad je igrao. Neizmjerno ga poštujem kao svjetskog prvaka, ali nogometna doktrina ostala mu je ista. Ugasio je mlade igrače, ne može ga se kontrolirati u Hajduku ni na jednom nivou. Nema komunikaciju ni sa sportskim direktorom, kojeg od milja u Splitu zovu "duh", ni s predsjednikom.

Osijek i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jeličić tvrdi kako u Hajduku "postoji previše pojedinaca koji su iznad kluba, a Hajduk je uvijek bio iznad svih".

- Mi u Splitu majstori smo autodestrukcije i majstori pljuvanja. Sve to treba maknuti u stranu i ostaviti za ljeto, a sad treba napraviti deratizaciju i krenuti u drugom smjeru. Sad dolazi derbi, Hajduk može dobiti Dinamo u jednoj utakmici, dobio ga je već dvaput. Treba napraviti pravu atmosferu, odigrati ružnu mušku utakmicu u okvirima koje Hajduk može ponuditi protiv ovakvog Dinama - kaže Jeličić.

Hajduk bi i bodom protiv Dinama, uz pobjedu protiv Rijeke na Poljudu, osvojio naslov. Dakako, ako pobijedi i Goricu i Šibenik.

- Nitko to ne garantira, ali treba stati iza momčadi zbog kluba. Hajduk je prevelik i trebamo napraviti sve da dobijemo Dinamo - kazao je navijački Jeličić.