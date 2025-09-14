Jeličić: Bennacer? Vidjeli smo u 21.15 hoće li trebati. Ivušićeva je greška skuplja nego u taksiju

Joško Jeličić i Hrvoje Vejić analizirali su proteklo, šesto kolo HNL-a u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu.

- I ove godine bit će puno iznenađenja, liga nam je izjednačena. Svi igraju nogomet, svi treniraju, nitko unaprijed ne može očekivati tri boda - rekao je bivši kapetan Hajduka Hrvoje Vejić.

Joško Jeličić, bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji igrač Dinama i Hajduka, u startu se osvrnuo na bombastičan transfer, posudbu Ismaëla Bennacera iz Milana.

Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo

- O veličini imena, ovisno o boji dresa koji preferiraš. Dolazak takve klase je nevjerojatan, to je dobitak ne samo za Dinamo, nego i ligu u smislu promidžbe i onoga što bi trebao donijeti Dinamu. On je iznad nivoa naše lige, u svjetlu ovih rezultata Dinama, dobro će doći. Trebalo ga je dovesti, da nije Bobana, ne bi došao. Dobrodošao je u hrvatskom nogometu. On je zadovoljan i sretan uvjetima unutar grada. On je momak introvertan, ne znam je li ikad dao neki intervju. Jako religiozan, miran obiteljski čovjek i ima sve preduvjete da pokaže sve što zna. Njegova igračka kvaliteta bit će krucijalna za Dinamo. Evo, sad u 21.15 smo shvatili da treba Dinamu (završetak utakmice protiv Gorice, op.a.) - rekao je Jeličić.

Kolo je bilo puno iznenađenja.

- Iznenađenje je prva pobjeda Gorice protiv Dinama u Maksimiru otkad je naše lige. Treba čestitati Careviću kako je izgledala njegova momčad, treba imati i sreće da zabiješ te šanse i izdržati dok momčad pati. Momci su stvarno iskrvarili tih 100 minuta - kazao je Vejić.

- Uvijek velike momčadi pate nakon reprezentativnih akcija, to je potvrda i u ovom kolu. Ne samo rezultatski, nego i izvedbama, ni Dinamo, ni Hajduk, ni Rijeka nisu bili na razini. Treba svakako čestitati Mariju Careviću, ovo je najveća pobjeda u njegovoj karijeri. I potvrda onoga što govorim od početka, ni u jednoj utakmici Gorica nije bila inferiorna, uživam je analizirati jer se vidi jasna ideja i rukopis njena trenera. Ne samo pobjedom, nego i načinom, otvorio si je vrata razreda iznad. Car ima potencijal biti trener najvećih klubova u našoj ligi - istaknuo je Jeličić.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Komentirali su crveni karton Luki Stojkoviću.

- Neoprezno. Meni to nije preko granice, ali nemamo što zamjeriti sucu. Taj trenutak je odlučio utakmicu, a Gorica je lošije izgledala s igračem više. I Varela je možda trebao dobiti drugi žuti, to su dečki koji teško kontroliraju emocije. Ali ne bih govorio koliko su dinamovci loše izgledali, to je zasluga Gorice - rekao je Jeličić pa o Gorici sarkastično poručio:

- Sad im slijedi devet utakmica doma, pritisak navijača Gorice je nevjerojatan (Vejić prasnuo u smijeh i dodao: "Težak je dres"). Nadam se da će biti i dobar travnjak i da će pružiti što znaju. Ne znaš ti kakav je pritisak navijača (Valentini Miletić, op.a.), nisi nikad igrala tamo.

U derbi ulaze jedni i drugi nakon poraza.

- Ne događa se to često da dolaze nakon kikseva. Nemaju baš optimizma, ali znaju da se mogu iskupiti, ako dođe dobar rezultat, da se sve može okrenuti. Sjetite se lani pobjede Hajduka u Maksimiru, kako im je krenulo sve prema gore u teškoj situaciji - rekao je Vejić.

Foto: MAXSport/screenshot

- Ovo je kolo najavilo sve što se dogodilo prošle godine, jedni kiksaju u 4, drugi u 6, treći u 8. A Dinamu slijedi i europska jesen, u kratkom vremenu malo je vremena za trening. Nakon Poljuda slijedi Fenerbahče, a sjetimo se kako je lani izgledalo sve sjajno do derbija s Hajdukom, pa devetka u Münchenu, četvorkica u Apašu i raspad sistema. Ovo je bio veći kiks Dinama nego Hajduka - smatra Jeličić.

Varaždin je pobijedio Hajduk 2-0 golovima u prvih 10 minuta uz veliku pogrešku golmana Ivice Ivušića.

- Nisu mi jasne neke odluke Garcije, nakon pauze od dva tjedna Pajaziti završio je na klupi, pa valjda staviš najbolje što imaš. Torcida bi pjevala jednu pjesmicu kad sam ja igrao: Uououo, Hajduk nam se vratio... I ja sam to pjevao u 10. minuti, ali takav je bio dan - kazao je Vejić.

- Realno, utakmica je završila u osmoj minuti. Ovo me podsjetilo na onu seriju Đekna, jeste li to gledali? Kako su prolazili igrači Varaždina kroz obranu Hajduka. U zadnjih 20 minuta prvi put sam vidio konfuzni Garcijin Hajduk - rekao je Jeličić.

- Dovesti Ivušića na takav ugovor na četiri godine, a Silić čeka priliku. Ako je sad ne dočeka, pa kad će. Ivušićeva pogreška je skuplja nego ulazak u splitski taksi do aerodroma - poentirao je.