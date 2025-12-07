Obavijesti

JOŠKO NE DVOJI

Jeličić: Jagušić je najbolji igrač hrvatske lige i to bez premca!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Jeličić: Jagušić je najbolji igrač hrvatske lige i to bez premca!
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Joško Jeličić je analizirao igru Jagušića protiv Gorice, a nahvalio je i Ivana Ćubelića. Također, jako je nahvalio mlade igrače koji su igrali u derbiju između Dinama i Hajduka

Joško Jeličić je u HNL studiju nakon svih 16. kola komentirao sve utakmice, a posebno se dotakao derbija Dinama i Hajduka. U analizi komentirao je made igrače koji su igrali na obje strane i to je Jeličić dosta nahvalio. Također, komentirao je i Adriana Jagušića koji je briljirao za Slaven Belupo.

- Ja svakako želim podvući. Na golu je bio mali Silić, igrali su Hodak, Raci i Mlačić, jako mladi dečki. S druge strane imamo Mikića koji je stavio Rebića u džep, imaš Dominugeza, imaš Vinlofa. Mislim da je to vrijednost ove utakmice - rekao je u analizi derbija, a kasnije je dodao:

- Jagušić je najbolji igrač naše lige, bez premca! A jedan momak kojeg treba posebno istaknuti, momak koji ima Hajdukovu školu, oscilirao je i tražio se u smislu odluka. Bio je agresivan, dobivao crvene kartone i tražio se i sada se pronašao, to je Ivan Ćubelić. Ne bih volio da Jagušić odmah ode u neki veliki klub. Htio bih da ostane još malo kod nas i jako je bitna odluka gdje će otići. Pokazao je da je racionalan i da odluka o odlasku neće biti temeljena na novcu.

Jagušić je zabio prekrasan gol protiv Gorice i još jednom bio najbolji na terenu. Igra sjajnu sezonu i nositelj je igre Belupa, a tek mu je 20 godina. Pravi dijamant u redovima Belupa, a momčad iz Koprivnice bi za njega mogla dobiti jako lijepu svotu.

