Jeličić: Jagušić je najbolji igrač hrvatske lige i to bez premca!

Joško Jeličić je u HNL studiju nakon svih 16. kola komentirao sve utakmice, a posebno se dotakao derbija Dinama i Hajduka. U analizi komentirao je made igrače koji su igrali na obje strane i to je Jeličić dosta nahvalio. Također, komentirao je i Adriana Jagušića koji je briljirao za Slaven Belupo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:19 Slaven Belupo - Gorica 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Ja svakako želim podvući. Na golu je bio mali Silić, igrali su Hodak, Raci i Mlačić, jako mladi dečki. S druge strane imamo Mikića koji je stavio Rebića u džep, imaš Dominugeza, imaš Vinlofa. Mislim da je to vrijednost ove utakmice - rekao je u analizi derbija, a kasnije je dodao:

- Jagušić je najbolji igrač naše lige, bez premca! A jedan momak kojeg treba posebno istaknuti, momak koji ima Hajdukovu školu, oscilirao je i tražio se u smislu odluka. Bio je agresivan, dobivao crvene kartone i tražio se i sada se pronašao, to je Ivan Ćubelić. Ne bih volio da Jagušić odmah ode u neki veliki klub. Htio bih da ostane još malo kod nas i jako je bitna odluka gdje će otići. Pokazao je da je racionalan i da odluka o odlasku neće biti temeljena na novcu.

Jagušić je zabio prekrasan gol protiv Gorice i još jednom bio najbolji na terenu. Igra sjajnu sezonu i nositelj je igre Belupa, a tek mu je 20 godina. Pravi dijamant u redovima Belupa, a momčad iz Koprivnice bi za njega mogla dobiti jako lijepu svotu.