Jeličić: Mmaee kao da je pao u šaht, okreće gu*icu. Bjelica ga se nije bez razloga htio riješiti

Sjajan ambijent, veličanstvena Rijeka. Derbi koji je promijenio narativ derbija, uživao sam u svemu što je Rijeka odigrala, rekao je Joško Jeličić u emisiji Studio SuperSport HNL u programu MAXSport televizije.

Prokomentirao je i situaciju s Uremovićem i "vrtnjom žarulja".

- Neću biti pretenciozan, mi radimo svoj posao i nema osobne razine, možda nekada pređemo granice, ali stalo nam je da argumentirano kažemo što vidimo bez obzira kako se on zove ili bez obzira na boju dresa.

Jeličić je igru Uremovića komentirao u prethodnoj emisiji, nakon remija Istre i Hajduka (1-1).

- Uremović je dobio slom živaca jer je morao trčati i braniti kontre. Pa, ti igraš u Hajduku. Stalno je nervozan. Njemu su ruke u zraku više nego onima na narodnjacima koji žarulje mijenjaju. On non-stop prigovara, on non-stop sudi. Igra dobro, drži obranu, ali... Rođendan je kluba, dostojanstvo, poštenje, čojstvo - rekao je tada Jeličić.

Uremović je, potom, zabio Osijeku i gol proslavio gestikulirajući vrhnju žarulja rukama.

- Tko zna, zna - stoper Hajduka se kratko osvrnuo na proslavu.

'Smeta me izjava Sučića'

Stručni komentator HNL-a nastavio je s analizom derbija na Rujevici.

- Đale je bio pod pritiskom derbija i u šoku što su izgledali iznad svih očekivanja. To je bio sraz momčadi protiv jedne skupine preplaćenih pojedinaca. Rijeka je apsolutno, od prve minute znala što želi, igrala agresivno i to je odlučilo derbi. Dinamo niti zna, niti želi i hoće igrati obranu. Oni nemaju ili nisu u ovoj utakmici ponudili ništa od toga. Rijeka je dobivala duele, pokazala agresivnost, niti jedan Dinamov igrač nema pozitivan omjer dobivenih duela. Smeta me, vidio sam izjave Sučića i Cannavara, poštujem Sučića, ali to je apsolutno promašena izjava. Do isključenja, Rijeka je imala šansu Bogojevića, udarac Fruka, šansu Petroviča i gol Djouahre. Prema tome, pozivati se na suđenje je apsolutno promašeno. Ekipa koja drži do sebe ne može dopustiti da izgleda onako kako je izgledala. Nikakvog utjecaja nije bilo što je Kanga isključen. Dečki, ova ekipa, ti igrači, oni su loše karakterno selektirani.

Jeličić: Dinamu trebaju tri prevoditelja u svlačionici

Petar Sučić rekao je da je sudac "ubio utakmicu".

- U naše vrijeme, kada je bilo mužjaka, problemi su se rješavali tako da u svlačionici kažemo: "Treneru, izađite van". I svatko svakome u lice kaže što ga ide. Nekada je pukao i neki šamar, homogenizirala se grupa... Naravno, ovoj ekipi treba tri prevoditelja da se svi razumiju. U online generaciji to je vjerojatno Instagram, "ispričavamo se" i "nema predaje". Trebate pokazati čiji dres nosite. U ovoj utakmici je problem bio pristup i ne može me nitko uvjeriti u drugačije.

- Dinamo ima puno veći problem od toga hoće li desno igrati Theophile ili Ristovski. Selekcija je promašena u smislu karaktera, u smislu stranaca... Tri trenera, a ništa se ne mijenja. Dinamo ne igra pritisak, ne izlazi na igrača, ne brani se kako treba. Na vama je, dečki, imate srijedu i nedjelju, još 13 kola do kraja. Što ćemo sa sljedećom sezonom u smislu budžeta i Lige prvaka?

Mmaee na meti kritika

Stoper Dinama Sammy Mmaee ne briljira.

- On je personifikacija loše selekcije igrača i karaktera. Rekao sam ranije da je pao u šaht, sada okreće guzicu. Nije ga se bez razloga Bjelica htio riješiti.

Jeličić se potom osvrnuo na derbi Hajduka i Osijeka. Splićani su uvjerljivo slavili 4-0.

- Kad nemaš jasnu ideju i plan igre, najčešće sve svodiš na pitanje sreće i izgovora. Coppitelli je u toj fazi i u sebi je duboko svjestan da je zaslužio otkaz. Pitanje je tko mu ga može dati jer u upravi sjede ljudi koji nemaju pojma o nogometu. Nasmijava me izjava da sljedeće sezone idu na prvo mjesto. Ja ću vjerojatno iduće sezone prijeći na CBS Sports umjesto Micaha Richardsa. Gattuso je mijenjao Livaju i Uremovića da ih zaštiti od žutih kartona da ne propuste idući derbi, više od toga ne treba reći. Hajduku je teško igrati s Krovinovićem, Rakitićem ili Elezom u sredini, Pukštas je imao 18 od 23 dobivena duela. Uz dužno poštovanje, ni Raketa ni Krovinović u cijelo sezoni to nemaju. To je trebalo Hajduku, uz Kalika, da imaju tu duel igru. S druge strane, Rakitić je imao pet ključnih dodavanja, tako je kompenzirao. Pukštas nije imao udarac, ali imao je tu agresiju i zato je puno lakše igrati zadnjoj liniji.

Jeličić i Uremović razgovarali

Otkrio je da se čuo s Uremovićem nakon obostranog podbadanja.

- Znate s kim sam danas razgovarao? S Uremovićem. Razgovarali smo i složili smo se da on zapravo to ima u sebi, da tako funkcionira. Složili smo se da se ne mijenja, zabio je gol i igrao puno opreznije zbog žutog kartona, a složili smo se da bude ono što je, ali da se kontrolira u smislu sudačkih prigovora jer je jako važan za Hajduk, pogotovo sada u borbi za naslov. Nasmijali smo se, prihvatio je on moje zezanje kao i ja njegovo.