Jeličić oštro po Kaliniću: Nikoga nije doveo, pokazao je da nije za tu poziciju! Liga nam tone

Iza nas je tjedan u kojem su svi hrvatski klubovi u Europi doživjeli debakl. Osijek i Hajduk su ispali u potpunosti, Rijeka ipak ima šansu igrati u Konferencijskoj ligi ako pobijedi Olimpiju u dvije utakmice. Stanje u hrvatskom nogometu komentirao je Joško Jeličić u emisiji MAXSporta "Studio HNL".

Zagreb: Dea Redžić ugostila Joška Jeličića | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Obzirom koliko volim hrvatski nogomet i klubove, našu ligu i reprezentaciju, osjećam dozu zabrinutosti za ono što nas čeka. Ovo nije izolirani slučaj iako se u nogometu događa da rezultat ne determinira stanje na terenu. No ovo je pokazatelj da hrvatski klubovi i liga tonu po pitanju kvalitete. Sve ove godine je podizanje kvalitete prodavanje magle. Mi gubimo korak s ozbiljnim nogometom, čak neke zemlje već par godina imaju veći broj ekipa u skupinama ili u playoffu europskih liga. Da nema Dinama, naš koeficijent bi bio bitno lošiji. Dao Bog da Rijeka i Dinamo prođu pa će se to kozmetički kamuflirati. Mislim da bi klubovi trebali sjesti zajedno, bez obzira što ih je pola privatno i gledaju brojke, ali da sjednu i pokušaju pronaći rješenje. Je li to vraćanje na postavke B momčadi, da ti klinci koji su u najosjetljivijoj fazi imaju ulazak u seniorski nogomet, je li to da imamo više strpljenja s trenerima, čak i uz trpljenje rezultata, je li to manje upitnih stranaca u klubovima... - počeo je Jeličić.

'Jose Boto odgovoran za stanje u Osijeku'

Osijek je ispao od Zire nakon drame penala u kojima je promašio njih četiri.

- Što se tiče rostera Osijekove momčadi, tu je najviše odgovoran njihov sportski direktor. On ima najveću odgovornost i najveću težinu što je u redu ako su mu dali takve ovlasti, da slaže momčad. Kada sam ja vidio igrače Osijeka, onako su se skupili prije penala... Mislim da se većina nikada nije poljubila do sada niti obrijala, to govori koliko je njihov sportski direktor u stvaranju tog rostera imao problema ili nije adekvatno reagirao. I to u najosjetljivijem dijelu sezone jer naši klubovi moraju imati pravu formu u ovom dijelu, a neki igrači su otišli... Ramon Mierez ih je zadužio pa ajde, ali tu je Duarte... Mladi igrači su pucali kaznene udarce i ne mogu se nositi s tim pritiskom. Mislim da je Jose Boto najodgovorniji za stanje. A Coppitelli je radio s mladim igračima u Primaveri, Lecceu, i to se vidi, meni se sviđa što vidim u ovom trenutku. To je proces koji će trajati. Oni se moraju pojačati, proširiti roster i to im je potreba.

Jeličić je potom rekao da je Mierez zadužio Osječane i da nije bilo načina na koji bi ga klub zadržao. A onda prokomentirao Rijeku.

- Mislim da je Rijeka bolja od Elfsborga, ali neću reći da bi prošli da je ostao Sopić. To uzdrma svlačionicu i atmosferu, mislim da je tajming promašen. Najaviti presicu trenera, istovremeno dogovoriti Đalovića da će biti budući trener, a ovaj dobiti otkaz... U najmanju ruku neprofesionalno. Iznimno poštujem Damira Miškovića, sjećam se prije nego su on i Volpi došli.. Poštujem rezultate, trofeje, on je vlasnik i može smijeniti trenera jer ima ružnu frizuru ili klempave uši, ali ne volim kada je netko licemjeran. Povlačim paralelu s Jakirom prošle godine. S jedne strane očekuješ da treneri budu lojalni maksimalno, da osjećaju duh i atmosferu Rujevice i Rijeke, a s druge strane gurneš čovjeka niz stepenice. Čovjeka koji ima 2,06 bodova u prosjeku i ima rezultat. Iz razloga jer je jedan dečko čiji je tata bogat i trebao je dati novac, trebao biti dio svlačionice. A Sopa kakav je to nije napravio jer zna se kako je to u svlačionici... Čovjek nije izgubio utakmicu i ti ga gurneš niz štange, onda nemaš što govoriti Jakiru. U nogometu više nema romantike, ljubljenje dresa i grba su sve floskule. Rijeka ima još jednu priliku, gledajući protiv Istre i njezin roster, mislim da će opravdati ulogu favorita na terenu protiv Olimpije.

Jeličić rekao što misli o Kaliniću

Hajduk, situacija je prilično zabrinjavajuća. Težak poraz od Ružomberoka.

- Koliko je tih poraza bilo... Ne bih pričao o posljedici, to je uvijek prelijevanje na teren svega onoga što se događa 13 godina. Dinamo je imao problem upravljanja, promjenu trenera i borbu za vlast, to se prelilo na teren bez obzira na kvalitetu. U Hajduku postoji model upravljanja po kojem se na demokratski način bira Nadzorni odbor. To je jedini klub gdje je NO najvažnije tijelo unutar hijerarhije kluba, a bira se javnim natječajem u Slobodnoj Dalmaciji. Tu dolaze ljudi za koje ne znamo koliko su kompetentni, a najveću odgovornost imaju. Hajduk je veliki klub i uvijek će biti, oni su dio toga, a ne žele preuzimati odgovornost. To se vidi u svim dijelovima kluba, pa i na terenu - rekao je stručni komentator MAXSporta i dodao:

- Ono što je najapsurdnije je da najskuplja svlačionica Hajduka izgleda kako izgleda. Predsjednik Bilić je u startu nametnuo tezu o dvostrukoj kruni i grupnoj fazi pa računao na eventualne prihode. Kako to ga nema, mijenja se narativ. S druge strane, Nikola Kalinić... U intervjuu koji je dao pokazao je da nije za tu poziciju, nije svjestan svoje pozicije. Govori da je kriva selekcija, jasno igračima govori da nisu za Hajduk. Kao što i nisu, međutim to je jako loša komunikacija. Ja mogu reći da je Dinamo apsolutni favorit, ali on to ne smije reći. Obzirom da je dio te kabine, mora odašiljati drugačije ponude. A s druge strane, on nije doveo nikoga.

Problematika Nadzornog odbora u Hajduku

Istaknuo je i problem upravljanja Hajdukom, odnosno prevelike ovlasti Nadzornog odbora u splitskom klubu.

- Ako se 13 godina radi jedno te isto, stalno mijenjaš sve i svake godine krećeš ispočetka i nema rezultata, tu nešto ne štima. NO ne smije imati takve ovlasti, sam predsjednik je rekao da je dobio naputke. Tko su ti ljudi? Koja su njihova znanja i iskustva? Treba mijenjati u procesu neke stvari zbog svega što jest Hajduk i zbog čega će biti bez obzira na rezultate. Treba se okrenuti prvenstvu, stalno pričamo o mladima... Tko je to kvalitetniji od ovih polovnih stranaca koji dolaze u Hajduk, od tih mladih? Vrijeme ili situacija ti pokažu. Uđu Antunović i Hrgović pa pokažu nešto.