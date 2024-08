Jeličić: Mišković je licemjer, a Sopića je potjerao jer nije dao da igra dečku čiji je tata bogat!

Iznimno poštujem Damira Miškovića, sjećam se prije nego su on i Volpi došli. Poštujem rezultate, trofeje, on je vlasnik i može smijeniti trenera jer ima ružnu frizuru ili klempave uši, ali ne volim kada je netko licemjeran, rekao je bivši nogometaš, a sada stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić u emisiji "Studio HNL" komentirajući događaje na Rujevici proteklog tjedna.

Jeličić je prokomentirao što misli o smjeni Željka Sopića, koji je naprasno otišao i to tako što je prvo odradio press konferenciju uoči Elfsborga ni ne sluteći što se događa, a nakon nje dobio otkaz. Na klupi Rijeke zamijenio ga je dotadašnji pomoćni trener i legenda Rijeke Radomir Đalović.

- Povlačim paralelu s Jakirom prošle godine. S jedne strane očekuješ da treneri budu lojalni maksimalno, da osjećaju duh i atmosferu Rujevice i Rijeke, a s druge strane gurneš čovjeka niz stepenice. Čovjeka koji ima 2,06 bodova u prosjeku i ima rezultat.

Pravi razlog Sopićeva odlaska

Beskompromisni Jeličić je bez dlake na jeziku potvrdio je što su 24sata pisala u svibnju, što se zapravo dogodilo na Rujevici i koji bi mogao biti glavni razlog Sopićeva odlaska.

- Iz razloga jer je jedan dečko, Juncaj, kako li se zove, čiji je tata bogat i trebao je dati novac, trebao biti dio svlačionice. A Sopa kakav je to nije napravio jer zna se kako je to u svlačionici... Čovjek nije izgubio utakmicu i ti ga gurneš niz štange, onda nemaš što govoriti Jakiru - zaključio je Jeličić.

Sopić o Juncaju

O "slučaju Juncaj" govorio je i sam Željko Sopić.

- Došao sam u situaciju da je nekome nešto obećano i prije mog dolaska. Za nešto. I sve je to u najboljem redu, do trenutka kada sam shvatio da to nije kvaliteta za Rijeku. Ljudi, ovo je Rijeka a ne neki bezvezni klub. Rijeka - rekao je Željko Sopić u nedavnom intervjuu za Germanijak i dodao:

- I došli smo u situaciju kada je mladić trebao dobiti neku minutažu. Jesam li ja tvrd trener ili nisam, manje je važno. No, ja ne bih bio ja da kod mene ne igraju najbolji. Kakvu bi ja poruku poslao svojim igračima u kabini: “Ako ste imućni i utjecajni, onda ćete igrati. Ako niste, onda ćete biti po strani”. I sada svi žele objasniti javnosti da Sopić nije podoban jer je odlučio da neće staviti u igru čovjeka koji niti po jednom kriteriju to ne zaslužuje. Zašto da ga stavim? Da se svi poslije pravimo glupima i slijepima pored zdravih očiju? Zar doista mislite da su navijači glupi pa ne vide da igrač te kvalitete ne može igrati na razini Rijeke. To se vidi iz aviona. Svi igrači u svlačionici to vide. I zašto ja sada trebam to nekome lamentirati. Nisam se htio dovesti u situaciju da moram nekome tko se trudi na treningu i ima kvalitetu da bude s nama objašnjavati da mora biti vani jer netko drugi mora igrati. I ne vidim problem u tome. To je moje mišljenje koje sam rekao i Raić-Sudaru i Miškoviću i Šćulcu. To je bilo dva dana prije nastavka prvenstva i one čuvene utakmice protiv Gorice na snijegu i ledu.

Tko je Steven Juncaj?

Steven Juncaj (26) je američki nogometaš crnogorskog porijekla koji je na Rujevicu stigao iz slovenske Gorice u kolovozu 2023. godine u eri Sergeja Jakirovića. Njegov otac George Juncaj je poduzetnik koji je 2018. godine postao vlasnik 50 posto Michigan Starsa, nogometnog kluba iz okolice Detroita.

Godinu dana kasnije kupio je i preostale dionice kluba pa svoje poduzetničke afinitete usmjerio i prema Gorici, no zanimljivije je da se nekoliko puta spominjao kao potencijalni ulagača u Rijeku, suvlasnik čak i kupac kluba s Kvarnera.

Juncaj mlađi je u dresu Rijeke odigrao svega dvije utakmice, obje u Kupu, uglavnom je sjedio na klupi i veću šansu nije dobio jer se igrački i kvalitetom nije uklapao u riječku svlačionicu. Iz Rijeke je otišao u Michigan Starse početkom ožujka na posudbu, a zatim u srpnju u besplatnom transferu i službeno napustio Rujevicu.