Jeličić otkrio zašto je otišao iz emisije usred Eura: 'Volim više energije, emocije, za***ancije'

S nekim je komentarima izazvao kontroverzu u HRT-ovoj emisiji o Europskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj, a Joško Jeličić (53) samovoljno je odlučio napustiti program usred natjecanja. Prvi je put nakon toga detaljnije objasnio što se zapravo dogodilo.

- Nisam kukavica, bit ću iskren. Znam koliko vrijedim u ovom poslu i što znači u ovom poslu biti takav. Ali, tržište smo kakvo jesmo i nikada to ne mogu materijalizirati. Ne radim to zbog materijalnog, nego imam nematerijalno dobro - povratnu informaciju od ljudi. Takav sam, uzmi ili ostavi. Nemam problema s onima koji me uzmu ili ostave, ali da me stigmatiziraš ili definiraš kao šovinista, rasista, ili nešto, to neću dozvoliti - započeo je u emisiji 'Tako dobro' na Radio Nacionalu.

U mnogo je navrata imao sarkastične komentare, a neki su bili poprilično granični. Govorio je na taj način o seks skandalu u srpskoj nogometnoj reprezentaciji s prošlog Svjetskog prvenstva, a aludirao je i na to da Hrvatska nije imala afričke kolonije pa nema igrača s brzinom.

Foto: HTV/screenshot

- Mogu biti sve, ali ne rasist ili šovinist. Niti odgajam djecu tako, niti sam ja takav. Najmanji je problem nekog hračnuti jer imaš tipkovnicu ispred sebe. Mirno spavam, volim svakog čovjeka- rekao je Jeličić pa zaključio o tome zašto je napustio emisiju:

- Emotivno sam se ispraznio i nisam se osjećao dobro u emisiji. Tim smo od sedam ljudi, moramo imati dobru kemiju, dobru energiju. Ona je uvijek generirana dobrim rezultatom hrvatske reprezentacije, to je logično. Ali i bez toga, za moj ukus... Volim više energije, emocije, zdrave za***ancije. Nogomet je zabava. Ne želim da to bude taktički laboratorij, emisija Otvoreno ili katedra na emisiji HNS-a. Nisam za to, to sam što jesam. Kad vidim forme stranih emisija i ljude koji su sto puta veći nogometaši od mene, koja je to emocija, energija, opuštenost i razina podbadanja. Živim za to da netko ponudi takvu formu - objasnio je Joško.