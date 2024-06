Jeličić kao u birtiji: 'Nadam se da si maznuo ćevape. Jesu bili ukusni? Zabio nam je Điđi-miđi'

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, nekadašnji igrač Dinama i Hajduka Joško Jeličić (53) danima zabavlja javnost komentarima o Europskom prvenstvu na javnoj televiziji, ali i ispali neprimjerene birtijaške komentare zbog kojih je ljudima s HTV-a, istočnim susjedima, a vjerojatno i mnogim gledateljima bilo neugodno gledati HTV.

'Raste mu anatomija zbog ugljikohidrata'

Nakon utakmice Hrvatske i Italije tako je, govoreći o utjecaju Ante Budimira na igru "vatrenih", kazao:

- Budimira poznajem još od vremena kada je igrao u Lokomotivi. Nevjerojatan profesionalac, nevjerojatno odgojeno katoličko hrvatsko stvorenje. Rano je ostao bez oca. Ima mamu i dvije sestre. Stvarno je momak na svakom mjestu i zato mi je drago zbog njega jer je bio osporavan.

Jeličić je već u prvoj emisiji digao na noge medije u Srbiji potencirajući novi skandal u njihovoj reprezentaciji.

- Drago mi je da su oni na natjecanju jer neće biti dosadno. Pogotovo ako u prvoj utakmici, što je očekivano, izgube. Nadam se da se neće raspasti, onda će biti puno materijala, već dugo nismo vidjeli tko je s kim tko koga i tako. Uvjerio sam se kroz kvalifikacije da njima izbornik ništa ne donosi njihovoj ekipi. Moraju imati jasniju hijerarhiju, a Piksi, osim što mu raste anatomija zbog ugljikohidrata i ega, njegove izjave i psovanje donose ono zbog čega oni nemaju, a vjerojatno će niti imati kult reprezentacije.

Dan poslije oglasili su se s HRT-a: "Ističemo kako stavovi koje je Joško Jeličić iznio u našoj uvodnoj emisiji posvećenoj Europskom prvenstvu u nogometu nipošto nisu stavovi HRT-a". S tim se nije složio ugledni hrvatski književnik Miljenko Jergović u kolumni za 24sata.

'Nadam se da si maznuo ćevape'

Uspio se Jeličić okomiti i na Nepalce, vrijednu manjinu koja je u Hrvatsku došla trbuhom za kruhom.

- Tko je brz u Španjolskoj? Lamine Yamal i Nico Williams. U Francuskoj neću ni spominjati, a Jeremy Doku u Belgiji. Hoćemo slati djecu u Afriku umjesto u Irsku? S obzirom na podatke Hrvatske udruge poslodavaca, projekcija je da će za dvije godine kod nas biti 400 tisuća Nepalaca, ovih, onih - rekao je.

Strijelca autogola i gola kojim je donio remi Albaniji u Hamburgu, Klausa Gjasulu, Jeličić je na javnoj televiziji nazvao "Điđi-miđi". A tijekom javljanja urednika sportske redakcije HTV-a Marka Šapita sa stadiona u Leipzigu, Joško je mrtav-hladan ispalio:

- Nadam se da si maznuo ćevape, jesu bili ukusni, jesu?

- Da, da, da - odgovorio je Šapit smijući se iako mu je vidno bilo neugodno.

- Moraš malo paziti, imamo ove ogromne ekrane pa te vidimo - nastavio je Jeličić neumjesnim komentarom.

'On zna da mu neke stvari ne trebaju'

Komentirajući kritike na račun reprezentacije Jeličić je, smatrajući da je mjerodavan čitati bukvicu medijima iako nikad nije radio u novinarstvu, izjavio:

- Nažalost, živimo u vremenu prljave tehnologije gdje su prevladavajući mediji stvorili vojsku mediokriteta koje hrane komercijalno najisplativijim, a to je crnilo. Ovo nije demokracija, ovo je diktatura mediokriteta koji svoje osobne frustracije liječe na boljima i uspješnijima od sebe dok skupljači klikova mudro pune bisage.

Gostujući u Podcast Inkubatoru nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., Šapit je na pitanje o Jeličićevim komentarima priznao:

- Nikad ga ne bih prekidao, neke sam stvari znao, ali to je njegovo mišljenje i on za te stvari odgovara. On zna da mu neke stvari tipa Plivarić ne trebaju. Vidim da ga cijeni mlađa generacija, zato što je direktan i bez ograda. Spontan je, ali ta njegova spontanost je pripremljena, a to se ne vidi. Baš zato što je on super pripremljen je odlična stvar. On predlaže puno situacija, ne želi samo kritiku nego i pohvalu, i to bude najbolja kombinacija.