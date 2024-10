Jeličić: Molim suca Zebeca da za dobrobit HNL-a prestane suditi

Sve čestitke Hajduku, zasluženo su osvojili prvu četvrtinu HNL-a. Ovo je najbolji rezultat Hajduka, oni su bez poraza i zasluženo su tu gdje jesu. Nisu imali lagan put s obzirom na sva previranja, na novog trenera i sve teške situacije. Zaslugom igrača i stožera na čelu s Gennarom Gattusom su tu gdje jesu, ispred jednog Dinama koji je apsolutno u svim segmentima kvalitetniji, rekao je Joško Jeličić u emisiji MAXSporta "Studio HNL".

Nagrada za obranu mjeseca otišla je Ivanu Sušku, za najbolji gol Bruni Durdovu (drugi protiv Gorice), a trener mjeseca je Gennaro Gattuso koji je s tog mjesta svrgnuo bivšeg trenera Dinama Sergeja Jakirovića.

- Sušak je imao kiks protiv Gorice, međutim protiv Rijeke je opet obranio u situaciji jedan na jedan. Jedan momak koji je naznačio svoju kvalitetu. Drago mi je zbog mladog Durdova, za sva tri gola, ne zna se koji je ljepši. Vjerojatno mu je otac Mate, koji je sa mnom igrao u pionirima Hajduka rekao: "Kad ne znaš gdje s njom, onda u rašlje". Jankovićev gol je definitivno najljepši zgoditak, ali živimo u demokraciji i svatko ima pravo glasati - dodao je Jeličić.

Gosti u emisiji potom su prokomentirali izjave trenera Šibenika Marija Carevića.

- Nakon devet kola mogu sa sigurnošću reći da je Car napravio sjajan posao. Kad smo osjetili njihove međusobne protivnike na uzorku od devet utakmica, Šibenik ima najslabiji roster i najmanje kvalitetnu ekipu. Zasluga je njihovog trenera koji je iz momčadi izvukao maksimalno. Čeka ga težak posao i mislim da su svi ostali protivnici koji su bodovno blizu kvalitetniji. Uđeš u utakmicu protiv velikih, gradiš nešto na pritisku, a primiš gol svaki put u prvih pet minuta. To je impresioniranost protivnikom, a večerašnja utakmica je i stvar pristupa. Mislim da je to dobar put u rješavanju dobrosusjedskih odnosa koji su zahladili zadnjih nekoliko godina. Igrali su 5-4-1, a non stop su bili daleko od igrača, non stop su bili superiorni po broju igrača, a Hajdukovi igrači su se ušetavali u gol.

Potom je bilo riječi i o Gattusu.

- Gattuso poznaje proces. Bio je veliki igrač u velikom klubu, svjetski prvak... Poznaje procese o igračkom i ekipnom razvoju. Kad je došao bio mu je prioritet graditi priču kroz defenzivnu stabilnost i igru bez lopte. I Hajduk teško prima golove, čak i u derbijima. Igrači Hajduka sada puno lakše rješavaju zatvorene varijante i u "malim" utakmicama, puno lakše i bez pritiska igraju na Poljudu. Na njihovom govoru tijela osjeti se da imaju puno više samopouzdanja i više nemaju problema na "malim" utakmicama kao što su imali prije - rekao je Jeličić.

Jeličić je prokomentirao i događaje na susretu Slaven Belupa i Rijeke gdje je sudac Mario Zebec zakinuo 'farmaceute' za čist pogodak. Poništio je regularan gol Dominiku Kovačiću koji je bio dovoljan za drugu pobjedu u sezoni.

- Mario Zebec ima 42 godine, može suditi još tri godine, ali za dobrobit hrvatskog nogometa ja ga molim da prestane suditi. Čestitam Kovačeviću što je bio pristojan, ja bih dobio takvu kaznu da do četvrtog mjeseca ne bih mogao sjesti na klupu.