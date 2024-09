Jeličić: Predsjednik Hajduka Bilić i Pavelin moraju otići...

Prošlo kolo HNL-a obilježio je prvi veliki derbi između Dinama i Hajduka. Utakmica je završila 1-0 u korist "bijelih", a pogodak za pobjedu postigao je Marko Livaja na asistenciju Dominika Prpića. Pobjeda je donijela olakšanje Splićanima nakon burnog tjedna, u kojem je najprije smijenjen Nikola Kalinić s mjesta sportskog direktora. Kalinić je potom izašao u javnost te pred medijima izjavio kako stanje u klubu nije dobro, navodeći loše međuljudske odnose između predsjednika kluba Ivana Bilića i trenera Gennara Gattusa. Također je upozorio da je klub prepun "uhljeba" i izrazio mišljenje da ide u krivom smjeru.

Buru nije smirila ni konferencija za medije koju je nekoliko sati kasnije održao predsjednik Hajduka Ivan Bilić, pokušavajući obraniti klub i način upravljanja. Sve je kulminiralo pobjedom u Zagrebu, nakon koje je Gattuso stao u obranu Kalinića, a isto su učinili i mnogi igrači putem društvenih mreža.

Situaciju je komentirao Joško Jeličić u studiju HNL-a na MAXSportu.

- Razgovarao sam s Gattusom i ostavio je jak dojam na mene. Pošten je i vrijedan čovjek, njegova iskrenost i pozitiva osvojila je ne samo navijače Hajduka nego i sve koji prate hrvatski nogomet. To što je rekao zapravo je istina. Nije samo on priznao zasluge Nikoli Kaliniću, to su učinili i igrači, a to puno govori o zajedništvu koje je stvorio u svlačionici. Igrači ga slijede, disciplinirani su, što im je prošle godine nedostajalo. Trenutno mislim da je Gattuso najbolja stvar koja se dogodila Hajduku i nadam se da će nastaviti tim putem - započeo je Jeličić i dodao:

- Imali smo presice Kalinića, Bilića i Gattusa. Kratkoročno, ako vole Hajduk i znaju kontrolirati svoj ego, predsjednik Ivan Bilić i Aljoša Pavelin moraju otići. Dugoročno, svakom je hajdukovcu jasno da se način upravljanja mora promijeniti, da moraju doći ljudi koji će donositi kvalitetne i brze odluke. Bilića ne poznajem, ali kroz njegove medijske istupe mogu reći da nije dostojan te funkcije - rekao je Jeličić.

Split: Predsjednik uprave HNK Hajduk Ivan Bilić o odlasku Nikole Kalinića | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

'Bilić je djelovao kao dijete'

Stručni komentator Hrvoje Vejić nadovezao se na rečeno:

- Gattuso je istinska zvijezda lige, pogledajte samo respekt koji dobiva od navijača Hajduka, drugih navijača i igrača. Njegovi potezi to zaslužuju, osvojio je opću sportsku javnost. Gattuso je javno rekao da Kalinić govori istinu, a između redaka, to znači da je pred svima rekao kako predsjednik Hajduka laže. Ta press konferencija bila je jako loša, dopušteno je bilo samo jedno pitanje, a Bilić je samo iznio prethodno pripremljene odgovore. Djelovao je kao dijete koje je prepisivalo na pismenom, a na usmenom ne zna što reći - rekao je Vejić.

- Kada pogledamo što je Bilić prije iznosio u medijima, to je toliko gluposti nabrojano. A na pitanja novinara odgovarao je kao dijete koje je prepisalo na pismenom, a na usmenom nije znao što reći. Praktički je potvrdio da je Nadzorni odbor izašao iz svoje ovlasti. Torcida i Naš Hajduk su rekli da model treba unaprijediti i to je dobra stvar. No to je rekao i Kalinić. Nikola je rekao što je rekao. Nezgodna je situacija, očito komunikacije između trenera i predsjednika nema. Predsjednik je sad dodao da novi sportski direktor ne smije promijeniti trenera, što mu nitko ne bi trebao zabraniti jer mu je u opisu posla da mijenja trenera ako se s njim ne slaže. Sve je to jako loše iskomunicirano, moglo se bolje odraditi.

Na kraju, Jeličić je zaključio da se Hajdukom upravlja kao Sjevernom Korejom te naglasio da je vrijeme za promjene.

- PR-ovski će pokušati sve zamotati u celofan, ali mislim da društvo iz Pjongjanga neće uspjeti prekriti ono što je neosporno - a to je da su tu dvije strane, gdje je jasno tko su krivci i da se stvari moraju mijenjati - zaključio je.

Hajduku slijedi Kup utakmica protiv Bilogore 91, a prije putovanja na gostovanje s niželigašem Gattuso i Bilić sjeli su za stol i razgovarali o svemu i za sada na Poljudu vlada "tajac" i primirje.

Split: Službeno predstavljen novi trener Hajduka Gennaro Gattuso | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL