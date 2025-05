Jeličić u elementu: Hvalio se da je popio, žicao Miškovića stan i premije, zapjevao Thompsona

Obavio sam ručak i popio dvije čaše vina, nemojte mi zamjeriti ako nešto ispalim, počeo je Joško Jeličić u emisiji MAXSporta uoči uzvrata finala Kupa između Rijeke i Slavena na Rujevici, u kojoj je gostovao predsjednik domaće momčadi Damir Mišković.

Iza Riječana je nekoliko dana ludila, proslave i opijanja s navijačima. Nije se štedio ni Mišković.

Pokretanje videa... 01:58 Kako je Rijeka proslavila naslov

- Da budem iskren, mislio sam se dobro napiti, ali mi nije uspjelo. Došli smo u grad, proslavili što smo mislili, bili u klubu, uzeo sam čašu vina i otišao spavati. A nisam mogao spavati - rekao je prvi čovjek rujevičkog kluba.

- Kad si dobar, uvijek netko priča o tebi i pokušava te napraviti manje dobrim. Mi svake godine govorimo da se borimo za vrh, ali biti u prva četiri, to nam je cilj.

Uključio se Jeličić.

- Ja sam te hvalio i kad je bilo teško. Kad budeš istovario ove premije... Pomladio si se, nisam znao da trofeji toliko pomlade - kazao je Joško.

- Ma to me žena - pokušao se snaći Mišković.

A onda je objasnio koliko mu je važno imati čiste financije.

- Kad sam došao u klub imao sam više od 40, sad sam u 60-ima. Uvijek imam isti sistem, imam tamo knjižicu i ne mičem se od toga. Jednu godinu sam se zaigrao i bili smo u financijskom smislu kritično - rekao je Mišković.

Miškovićeva supruga na slavlju titule u Rijeci nosila torbicu od 4500 eura | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kandidat za gradonačelnika Marko Filipović na fešti na Korzu dao mu je sliku nove Kantride. Koliko je ona realna?

- Napravili smo jako puno. Puno je godina čekanja, potrošili smo dva milijuna eura samo na projekte, to ovom gradu treba. Ja sam dao prijedlog, na gradu je da to procijeni.

- Kad budu stanovi, daj meni jedan roh-bau - ubacio se Jeličić.

- To moraš platiti - jasan je bio Mišković.

Bivši kapetan Hajduka Hrvoje Vejić pokušao je zadržati ozbiljnost razgovora i pitao spremaju li se već za novu sezonu.

- Jutros smo imali sastanke. Neobično je, ali je tako. Pričali smo malo što nam treba i što bismo trebali. Pričat ćemo malo više kad završi ova utakmica. Sistem se ne mijenja. Na Darku Raiću Sudaru, Srećku Juričiću, Antoniniju Čulini i Đaloviću je da nađu momčad. On nema nikakav pritisak, bitno je prodati i naći igrače, zato ih plaćam.

Hoće li Mišković ispuniti poneku Đalovićevu želju, upitala ga je voditeljica Valentina Miletić.

- Isto funkcioniramo 13 godina, kad sportski sektor izabere 10 igrača, s tih 10 igrača zove se Đalović i izabire se što je najbolje. Dižu se ruke i tko pobijedi, njega dovodimo - jasan je bio Mišković.

Zagreb: Svečana dodjela SuperSport HNL nagrada za sezonu 2024/2025. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako je istrpio Đalovića na klupi unatoč bolnom otvaranju i ispadanju iz Europe od Olimpije s 5-0, pa i proljetnoj krizi?

- Našim mladim trenerima treba dati šansu. Imao sam osjećaj, predložili su ga i Darko, Srećko i Čulina. Ako su to oni mislili, tko sam ja, to je bio samo šlag na tortu. Sumnje? Nakon Olimpije me bilo strah da se on ne raspadne. Da smo dobili četiri komada od Dinama, ne bih ga smijenio, ali bilo bi mu jako teško. A zbog ovih remija na proljeće nema veze, volio bih da je bio još koji.

- Hoćeš li mu podebljati ugovor - pitao ga je Jeličić.

- Hoću - jasan je bio Mišković.

O stanju momčadi potom je dodao:

- Pili su dva dana, vidjet ćemo kako će izgledati danas, ali nisi im mogao zabraniti. Ako sam se ja mogao otrijezniti, mogu se i oni

A onda je razdragani Jeličić poveo pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Thompsona koja se čula s razglasa. Pridružili su mu se i Vejić i Mišković i završili prilično neobičan razgovor za jednu sportsku TV emisiju.