Jeličić udario na Livaju: On igra intelektualnu obranu pogledom

Dan nakon derbija na Poljudu, na kojem je Dinamo pobijedio najvećeg rivala Hajduk 2-0 golovima Hoxhe i Bakrara, u studiju HNL-a MAXSporta utakmicu su analizirali Joško Jeličić i Hrvoje Vejić. Nakon uvoda, u kojem su oba stručna komentatora ustvrdila da je Dinamo zasluženo pobijedio jer ima veću individualnu kvalitetu, osvrnuli su se na igru i postave.

Prvi je neke od igrača kritizirao Jeličić, a na udaru se našao i najbolji igrač Hajduka posljednjih nekoliko godina, Marko Livaja.

- Hajduk je trebao igrati hajdučki? Što to znači? Livaja u presingu igra intelektualnu obranu pogledom. Pukštaš i Bamba ne prepoznaju nijedan okidač presinga. Šest igrača u prvih jedanaest ima 60 kilograma i svakome nedostaje šest-sedam kilograma mišića. Imaš ono što imaš. Da Krovnović zabije povratnu Bambe, pričali bismo druge stvari. Ne bih bio kritičan. Sezona je mlada, puno je novih igrača. Smeta mi da nakon prva četiri-pet kola, kada je bilo mladih igrača, sada dovođenjem Španjolaca Vučević i Rakitić stvaraju imperativ Garciji da mora osvojiti prvenstvo. Hajduk uvijek mora osvojiti, već 21 godinu. Dinamo je ove sezone potrošio ono što Hajduk nije u 20 godina – kazao je Jeličić i dodao analizirajući situaciju iz 44. minute kod gola Dinama:

- Nevistić daje loptu Mišiću, Livaja šeće, pritišće ga Pukštaš koji pušta svog igrača. To je reakcija na razini pionira. Bamba također "šetalište", lopta dolazi do Hoxhe kojega čuva Sigur. On zapravo čuva igrača na boku, a uvijek je opasniji onaj koji dolazi okomito. Na kraju Šarlija, dragi, nemoj se povlačiti, povukao si se do kineskog zida. I za ovo je Garcia kriv? Što treba reći Livaji 'trči četiri metra do Mišića?' - zaključio je Jeličić.