Obavijesti

Sport

Komentari 4
POŠALICA U STUDIJU

Jeličić: Valentina, u dekolteu si, a ja u dolčeviti. Kad tako puše...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Jeličić: Valentina, u dekolteu si, a ja u dolčeviti. Kad tako puše...
Foto: MAXSport/screenshot

Valentina Miletić podbola kolege u studiju, a Jeličić uzvratio šalom o dolčeviti i dekolteu. Hladnoća pritisnula i emisiju Studio SuperSport HNL

Došlo je doba godine kad je ljepše sjediti u studiju nego biti na terenima. Niste se ove godine baš iskazali, dobacila je na početku emisije Studio SuperSport HNL voditeljica Valentina Miletić gostima Jošku Jeličiću i Hrvoju Vejiću koji su bili zakopčani do grla.

Prepoznatljivo lice domaćeg prvenstva iz kola u kolo odrađuje studijske emisije na svim prvoligaškim stadionima, a društvo joj uglavnom pravi Samir Toplak.

Joško Jeličić joj je na to odgovorio u programu MAXSporta:

- Ja sam malo stariji. Kad vidim ove kolegice, ti si u dekolteu, ja u dolčeviti. Gdje god puše ova bura, to je neizdrživo - kazao je Jeličić.

POGLEDAJTE GALERIJU:

FOTO: OMILJENO HNL LICE Sva modna izdanja Valentine Miletić. Od dekoltea do kaputa
Sva modna izdanja Valentine Miletić. Od dekoltea do kaputa

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti

Supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa
Garcia u pauzi poslao Livaju na zagrijavanje, on mu odgovorio da ga boli trbuh i da ne može...
ŠTO SE DOGAĐA?

Garcia u pauzi poslao Livaju na zagrijavanje, on mu odgovorio da ga boli trbuh i da ne može...

"Kad smo ga pozvali za zagrijavanje u drugom poluvremenu Livaja je rekao da se ne osjeća dobro, da osjeća probleme u trbuhu i to je bilo to" otkrio je trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025