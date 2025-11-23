Valentina Miletić podbola kolege u studiju, a Jeličić uzvratio šalom o dolčeviti i dekolteu. Hladnoća pritisnula i emisiju Studio SuperSport HNL
POŠALICA U STUDIJU
Jeličić: Valentina, u dekolteu si, a ja u dolčeviti. Kad tako puše...
Čitanje članka: < 1 min
Došlo je doba godine kad je ljepše sjediti u studiju nego biti na terenima. Niste se ove godine baš iskazali, dobacila je na početku emisije Studio SuperSport HNL voditeljica Valentina Miletić gostima Jošku Jeličiću i Hrvoju Vejiću koji su bili zakopčani do grla.
Prepoznatljivo lice domaćeg prvenstva iz kola u kolo odrađuje studijske emisije na svim prvoligaškim stadionima, a društvo joj uglavnom pravi Samir Toplak.
Joško Jeličić joj je na to odgovorio u programu MAXSporta:
- Ja sam malo stariji. Kad vidim ove kolegice, ti si u dekolteu, ja u dolčeviti. Gdje god puše ova bura, to je neizdrživo - kazao je Jeličić.
