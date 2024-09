Jeličić: Zamolio bih šefa sudaca jednu stvar, da on više ne sudi!

Hajduk je pobijedio u vječnom derbiju na Maksimiru golom Marka Livaje i tako izbio na vrh poretka HNL-a. Osvrt na događanja na terenu dao je Joško Jeličić, stručni komentator MAXSporta.

- Rekao sam na poluvremenu da će Hajduk pobijediti. Nevjerojatno stabilan i uravnotežen, pogotovo u fazi obrane. Kompaktni i uski, s Krovinovićem i Rakitićem. Dinamo u prvom dijelu nije imao nijednu priliku, a Hajduk je sve iznenadio stabilnošću, nije individualno griješio i bio je jako dobar. Derbi je posebna priča, bez obzira na sve što smo gledali ovaj tjedan. U tih 90 minuta često se znaju događati ovakve situacije.

Pokretanje videa... 00:44 Dinamo - Hajduk 0-1: Livaja šokirao Maksimir i doveo 'bile' na vrh prvenstvene tablice | Video: 24sata/Video

Dinamo je bio blijed, nimalo nalik onome koji je suvereno, posebno u uzvratnoj utakmici, prošao Qarabag i osigurao grupnu fazu Lige prvaka. Iako su utakmicu završili s ukupno 19 udaraca prema golu, niti jedan nije ozbiljnije ugrozio Ivana Lučića, smatra Jeličić.

- Lučić nije imao nijednu intervenciju. Ograničiti ovakav Dinamo tako da ti golman nema nijednu obranu... Dinamo je u drugom poluvremenu, izlaskom Cordobe, prešao na trojicu otraga, što je Hajduku otežalo izlaske. No, to je rizik posla. Hajduk je u svakoj tranziciji bio opasan. Moram pohvaliti Prpića za asistenciju, ono je jako teško zabiti. On je jedan od rijetkih Hajdukovih stopera koji donosi vrijednost, nešto što stoper na protivničkoj polovici danas mora imati.

Na kraju, Jeličić je uputio apel novom šefu sudaca, Bertrandu Layecu:

- Zamolio bih šefa sudaca Layeca jednu stvar: nemojte više postavljati Pajača da sudi. Nema osobnost, nije dorastao derbiju.

Kasnije je Jaličić i obrazložio zašto smatra da Pajač nije dorastao derbiju...

- Diallov drugi žuti karton nije za mene iz igračkog kuta. U prvom poluvremenu Pajač je sudio faul na Nevistiću koji je bio u skoku sa suigračem. Nije on utjecao na rezultat, ali je mogao. Nema osobnost, nije mu prvi derbi. Volim naše suce i ima ih jako dobrih, ali za ovakav nivo derbija i ovoliki pritisak, nema osobnost.

- Hajduk je bio bolji za taj gol kojim je pobijedio. Dinamo se mogao vratiti u utakmicu, ali nije iskoristio prilike. Hajduk se povukao i dobro branio, treba mu čestitati na tri boda koja nosi u Split - rekao je bivši dinamovac Ivan Kelava.