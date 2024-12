Jeličić: Dinamu Oršić ne treba! A Mišković mi je rekao da je u siječnju 6-7 milijuna € u minusu

Trener Hajduka, Gennaro Gattuso, na konferenciji za medije prije utakmice sa Šibenikom govorio je o razlozima isključenja Yassinea Benrahoua i Leona Dajakua iz momčadi. Dvojac je trajno odstranjen iz momčadi i na njih se više ne računa. Istaknuo je da ih je prije tri mjeseca uključio u tim, pratio njihovo ponašanje i nakon pet razgovora zaključio da je situacija s njima bezizlazna. Naglasio je važnost poštovanja prema Hajdukovom grbu i pravilima koja postavlja kao trener.

Joško Jeličić u emisiji Studio na MAXSportu komentirao je Gattusov pristup, pohvalivši ga zbog njegovog stava i dosljednosti. Napomenuo je da Gattuso cijeni karakter kod igrača više nego samu kvalitetu.

- Ta je situacija pokazatelj onoga što Gattuso radi cijelu svoju karijeru. Igrao je u najjačim klubovima, svjetski je prvak, ima iskustva kao trener i ono što je najvažnije, svjestan je što zna svlačionicu znači karakter ekipe. Čak i onaj individualni. Puno je važnije za trenera da ima jakog karakternog igrača, nego kvalitetnog, ako taj nije dobar karakter. Stoga, svi oni koji su negativni, a ova dvojica jesu po n-ti put, završavaju tamo gdje završavaju. Međutim, sad se nameće pitanje što s njima? Kome ćeš ih prodati? Možeš ih eventualno pokloniti. Čak je onda pitanje hoće li njih dvojica uopće otići s obzirom na to da imaju najbolje ugovore u svojoj karijeri. No, to nije Gattusov problem i to ga ne treba zanimati. Na koncu, puno pobjeda su izvojevali upravo kroz stabilnost i zajedništvo. Uvijek možeš kompenzirati manjak kvalitete na takav način - rekao je Jeličić.

Osvrnuo se i na samu utakmicu na Šubićevcu, a posebno je pohvalio fantastične škarice Marka Livaje.

- Zahvaljujem Marku Livaji koji mi je omogućio da pogledam ovu utakmicu do kraja. Zbog njegovih poteza vrijedilo je pogledati ovu utakmicu. Bila je to moderna verzija hrkljuša. Tko nabije, dobije! Momčadi su puno nabijale loptu. Gattuso je mijenjao samo figuru za figuru.

Hajduk razmišljao o pojačanju u napadu kako bi barem malo rasteretio Livaju koji cijelu sezonu sam nosi napad. Spominje se i povratak Jana Mlakara u Hajduk, a Jeličić se osvrnuo na dvojac kojeg Gattuso ima na klupi.

- Ne znam što je s malim Antunovićem i Trajkovskim. Rekao sam da treba Pukštasa ubaciti jer je dobar u skoku. Drago mi je zbog Krovinovića, koji je odigrao odlično ovu i prošlu utakmicu. Pokušava stalno biti bolji. No za Hajduk je lijepo otići na ove praznike sa sedam bodova ispred Dinama. S ovakvim kadrom, sedam bodova ispred kluba koji će iduće godine imati budžet 67 milijuna eura! Osvojili su više bodova nego što je realno. S obzirom na financijsku situaciju, Hajduk se ne može pojačati, već mora prodati jednog ili dva igrača. A to je teško u siječanjskom roku.

Isto vrijedi i za Rijeku.

- Mišković mi je rekao da je svakoga siječnja u minusu 6-7 milijuna eura. To je problem, on mora razmišljati o egzistenciji, a ne o novim igračima i titulama. Galešić je prvi u izlogu, ali bitan je tajming da se postigne adekvatna cijena jer teško je skupo prodati igrača iz Rijeke, bez nastupa u Europi, u reprezentaciji... A cijena od sedam milijuna eura... idući tjedan će biti 17 milijuna, pa onda inflacija i možda dođe do 27 milijuna...

Jeličić je komentirao i pojačanja Dinama, a u tom kontekstu najviše se, posebno posljednjih dana, spominje Mislav Oršić. Bivši igrač Dinama raskinuo je ugovor s turskim Trabzonsporom. Međutim, Jeličić je svoje sumnje u vezi s tim potencijalnim transferom.

- Mislav Oršić ne treba Dinamu. Klub ima šest krila, što će mu sedmo? Što će sad s Pjacom, Hoxhom i ostalima? Bjelica je izgradio svlačionicu u prošlosti. Imao je tad senatore, koji su sad puno stariji i mislim da ne mogu igrat na onakvoj razini. Bjelica mora provjetriti svlačionicu po pitanju karaktera. U Dinamu ima glava koji šire negativu. Bjelica mora postaviti temelj u međuljudskim odnosima. Uz povratak naših igrača ne treba imati previše stranaca. Hrvatski igrači moraju biti nositelji Dinama - zaključio je Jeličić.