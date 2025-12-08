Jere novi prvak Europe: Sad me čekaju četiri ispita! Ni profesori nisu htjeli da idem. Ali učio sam

Hrvatsko plivanje godinama je čekalo ovakav uspjeh. Nakon trofejne generacije Kožulja, Draganje i Jovanović, na scenu je stupio 21-godišnji Splićanin Jere Hribar i pomeo konkurenciju na Europskom prvenstvu u malim bazenima u Poljskoj. Osvojio je puni set medalja - broncu u štafeti, srebro na 100 metara slobodno i na kraju ono najsjajnije, zlato na 50 metara slobodno. No za slavlje nije bilo vremena. Samo osam sati nakon zlata, sjeo je na avion za Ameriku. Hribar je u finalu najbrže discipline slavio s vremenom 20.70, čime je izjednačio 15 godina star hrvatski rekord Duje Draganje. Emocije su ga preplavile.

- Nisam ništa ni čuo, ni vidio osim tog semafora. Samo sam direktno otišao na prugu, sjeo na nju, popeo se i dera' san se, urlika', slavio Još mi se dojmovi polako slažu i još nisam potpuno shvatio što sam napravio. Poruke stalno dolaze, ljudi čestitaju, osjećaj je super - prepričao je za Sportske novosti.

Posebnu motivaciju dala mu je poruka plivačke legende čiji je rekord izjednačio.

- Duje Draganja mi se jučer javio. Kad vam takva legenda čestita i kaže da ste na dobrom putu, to je možda najbolji osjećaj u ovom trenutku - otkrio je Jere.

Lakši dio je prošao, sad slijedi učenje

Dok bi većina sportaša slavila povijesni uspjeh, Hribar je žurio na drugi kontinent. Naime, student je treće godine financija na prestižnom Louisiana State Universityju (LSU) i čekali su ga završni ispiti.

- Svima govorim da je lakši dio prošao, a sada dolazi onaj teži dio, učenje. Letim za Ameriku, a već sutra mi je prvi ispit. Ovaj tjedan imam dva testa iz financija i dva iz računovodstva - rekao je za Index.

Nevjerojatno zvuči da je za ispite učio i tijekom samog prvenstva u Poljskoj, a malo je nedostajalo da na njega uopće i ne otputuje.

- Neki profesori nisu baš bili za to da idem. Zato i letim odmah. A što se učenja tiče, ima se vremena. Otplivate ujutro kvalifikacije, dođete u hotel, malo odspavate i ostane sat-dva za učenje - nonšalantno je objasnio europski prvak.

Novi val hrvatskog plivanja

Uspjeh u Lublinu, kaže, nije slučajan, već je plod dolaska nove, jake generacije plivača. Ključnim za svoj razvoj smatra odlazak na studij u Ameriku, što bi preporučio svakome.

- Tamo imam 25 ljudi u ekipi, dijelimo svlačionicu, jedemo skupa, guraju te, atmosfera je svaki dan super. Da ne pričam o uvjetima za oporavak koji su fantastični. To čini razliku - ističe Hribar.

Visok 204 centimetra, Jere je već ranije na sebe skrenuo pozornost kada je srušio 14 godina star bazenski rekord legendarnog Michaela Phelpsa na 100 jardi. Otac mu je u Lublinu preuzeo medalje koje putuju za Split, gdje će majka, kako kaže, vjerojatno uokviriti onu zlatnu. A Jere? Nakon što položi ispite, fokus se prebacuje na Svjetsko prvenstvo 2026. i dugoročni cilj - napad na medalju na Olimpijskim igrama u Los Angelesu. No prvo financije i računovodstvo...