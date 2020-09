'Jesam li veći igrač od Dražena? Nemam pojma. Volio bih da je tu i da mi sami to komentiramo'

Barem se mogu pohvaliti da najveća momčad ikad okupljena niti jednom igraču nije poklonila toliko pažnje kao meni, rekao je jednom prilikom Kukoč koji je morao proći sve i svašta kada je došao u Bullse...

<p>Trostruki NBA prvak, jednom najbolji šesti igrač godine, peterostruki Euroscar igrač godine, odnosno najbolji igrač Europe. Tri puta osvajao prvak Europe s Jugoplastikom, triput je bio MVP Final Foura, a s hrvatskom je osvojio tri medalje. Srebro s Olimpijade 1992., broncu sa Svjetskog prvenstva 1994. godine i broncu s Eurobasketa godinu kasnije.</p><p>Sve je to napravio, po mnogima najbolji europski košarkaš svih vremena, legendarni <strong>Toni Kukoč </strong>koji danas slavi 52. rođendan. Prije samo tjedan dana Splićani su predstavili monolitnu klupu koja je napravljena njemu u čast i kao zahvala za sve što je napravio za splitsku i hrvatsku košarku. A nju krasi natpis koji je Tonija vodio kroz cijelu karijeru: Između običnog koša i dobre asistencije, uvijek biram dobru asistenciju.</p><p>No što bi bilo da je ostao na nogometu? Toni Kukoč je prije košarke trenirao nogomet i stolni tenis, a onda ga je na jednoj splitskoj plaži ugledao legendarni trener Igor Karković i pozvao na Gripe. I kako se kaže, sve ostalo je povijesti. Baš kao i ono što se događalo u godinama nakon toga, u kojima je Toni postao najbolji košarkaš Europe. A europski naslovi s Jugoplastikom se i danas pamte.</p><p>- Sva tri su na svoj način posebna, a prvi je poseban zbog toga što ga baš nitko nije očekivao. Mi smo bili još djeca, puni volje i želje, puni samopouzdanja, ali i respekta prema Barceloni i Maccabiju koju su bile velike momčadi. Ali nakon polufinala u kome smo dobili Barcelonu željeli smo otići do kraja, dobro smo otvorili utakmicu, i na kraju smo odigrali rutinirano poput veterana i priveli je kraju.</p><p>Ono što je uslijedilo bilo je spektakularnije od samog osvajanja trofeja, rijeke navijača slile su se prema centru Splita i cestama koje su od zračne luke vodile prema dvorani na Gripama.</p><p>- Još u avionu smo čuli da je Split na nogama, ali takvu ludnicu nitko nije mogao očekivati. Od kad smo sletjeli u Resnik dok se nismo razišli kućama svi su bili oko nas. Ja ne pamtim takvu feštu, a koliko znam svega još jednom ili dva puta se nešto slično dogodilo u gradu.</p><p>Za Jugoplastiku je igrao od 1987. do 1991. godine i osvojio četiri prvenstva, dva kupa i tri Eurolige s Jugoplastikom kada su rušili Maccabi i dvaput Barcelonu. A cijeli svijet ga je posebno upoznao na Svjetskom prvenstvu 1990. godine u Argentini kada je Jugoslavija osvojila zlato, a on postao MVP prvenstva.</p><p>Osvojio je i broncu na SP-u i Europskom prvenstvu s Hrvatskom te dva zlata i broncu s Jugoslavijom. I tko se time još može pohvaliti? Godine 1993. je iz Benettona prešao u Chicago Bullse i ispisao povijest. Bio je dio najbolje momčadi u povijesti predvođene Michaelom Jordanom i Pippenom koja je osvojila tri naslova zaredom od 1996. do 1998.</p><p>No nije mu bilo nimalo lako.</p><p>Kukoč se morao dokazivati na mali milijun načina jer doveden je kao štićenik šefa <strong>Jerryja Krausea</strong> s kojim je <b>Jordan</b> (a onda posljedično i <strong>Scottie Pippen</strong>) iz dana u dan bio u sve lošijim odnosima.</p><p>- Bilo je posebno, veličanstveno. Tada smo zadnji put baš svi bili na okupu. Ustao sam i održao zdravicu samo za Tonija. Nitko od nas nije prošao što je on morao proći da se dokaže i htio sam da zna kako ga zbog toga silno cijenimo i koliko nam svima znači - ispričao je Steve Kerr anegdotu s večere nakon što su osvojili šesti naslov u povijesti.</p><p>Jordan i Pippen osobnu su shvatili priču još i prije nego je Toni došao u Chicago, na Olimpijskim igrama 1992. Kukoč je ionako mislima bio sa trudnom suprugom, čekalo se prinovu u obitelji.</p><p>Dva najpoznatija 'Bika' uništili su Tonija koji im je malo kasnije, u finalu protiv Dream Teama, sa 16 poena i 9 asistencija pokazao kakav talent stiže u Bullse.</p><p>Kad su mu, dva desetljeća kasnije, rekli da su Jordan i Pippen imali misiju da ga osramote Kukoč se smijao pred kamerama, 'Hvala vam na informaciji, 20 godina nakon utakmice'.</p><p>- Barem se mogu pohvaliti da najveća momčad ikad okupljena niti jednom igraču nije poklonila toliko pažnje kao meni.</p><p> A gdje je danas Toni? Košarkašku loptu je zamijenio palicom.</p><p>- Golf je sport koji te ne ostavlja ravnodušnim, ili ga voliš ili ne. Sve je u tom prvom danu kad uzmeš palicu. Ako dobro udariš lopticu i ona odleti daleko, pravilno... doći ćeš i sutra. Ako ne, onda će to ostati glupi sport.... A zarazan je i zbog toga što se stalno boriš s terenom i samim sobom - rekao nam je jednom prilikom Kukoč koji zna zaigrati i s bivšim suigračima.</p><p>- Ne okupljamo se organizirano, ali se sretnemo, jer ta ''stara garda'' Jordan, Harper, Pippen, Grant, Kerr, Wennington... igraju golf. Igra i Ray Allen, dobar je i <strong>Steph Curry</strong>, on čak dobiva i pozivnice za profesionalne turnire.</p><p>Iako je osvojio baš sve što se može osvojiti u košarci, to očito nije dovoljno za ulazak u Kuću slavnih. Čak osam puta je bio nominiran, no nikada nije ušao.</p><p>- Definitivno smatram da to zaslužuje. On je bio važan dio naše momčadi. Pogledajte ligu danas, svi imaju velike trojke, Toni je kod nas bio dio te slagalice. Bio je produktivan i njegove zasluge u našem uspjehu su velike - branio ga je njegov bivši suigrač iz Bullsa, legendarni Scottie Pippen.</p><p>Košarkaški klub Split prošle je godine pripremio posebnu proslavu i prijateljski susret legendi Jugoplastike i Maccabija kao podsjetnik na finale iz Münchena 1989.</p><p>- Ha, ja sigurno neću igrati, navijat ću iz prvoga reda jer ne mogu ni hodati... - govorio je kroz šalu Toni, koji je imao dosta problema s kukom, nedavno i sa srcem, nakon što je prije pet godina operirao srce u Chicagu.</p><p>Poseban odnos gajio je s pokojnim Draženom Petrovićem.</p><p>- Svi znaju da je Dražen bio igračina, košarkaš koji se rađa jednom u 100 godina. Dražen je bio veliki čovjek, prijatelj koji nije bio nimalo sebičan. On nam je svima bio zvijezda vodilja - rekao je Kukoč, kojega često uspoređuju s njime.</p><p>Što on kaže na to tko je veći košarkaš?</p><p>- Svatko ima svoje razmišljanje, svatko ima igrače koje voli i cijeni. Najviše bih volio da je Dražen tu i da mi komentirao između sebe, ali nažalost tragedija se dogodila. A sad, tko je bolji, nemam pojma.</p><p>Nikome nije jasno kako toliko dugo može trajati košarkaška nepravda i sramota da Toni ni dva desetljeća nakon okončanja karijere u Bullsima još nije 'Hall of Famer', član košarkaške Kuće slavnih.</p><p>- A ne znam ni ja... Znam samo da mi je to jako važno i da će oni koji odlučuju jednog dana ipak naći 'neki' razlog da me uvrste u Hall of Fame. A ako se ikad dogodi, nadam se da će to biti za života mog oca. Njemu bi značilo daleko više nego meni - kaže Toni čiji tata Ante ima 82 godine.</p><p>Ali sve te titule očito nisu dovoljne jer nije tražio pažnju i nije se trpao u žižu javnosti. Bio je skroman, svoj i najbolji tamo gdje treba biti. A to je parket. Bez ikakvog glumljenja i pretvaranja. Bio ili ne bio u Kući slavnih, uvijek će biti zapamćen kao najbolji Europljanin u povijesti košarke!</p>