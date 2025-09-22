Ješe: Najviše zamjeram Garciji dolaske polunespremnih igrača

Veliki derbi Hajduka i Dinama (0-2) donio je zasluženu pobjedu zagrebačke momčadi, složili su se stručni komentatori Vedran Ješe i Darko Jozinović u emisiji Stadion na HTV-u. Iako se očekivala neizvjesnija utakmica, Dinamo je slavio zahvaljujući individualnoj kvaliteti i taktički zrelijem pristupu. Oba analitičara pohvalila su trenera Dinama Marija Kovačevića.

- Odigrao je pametnu utakmicu, promijenio je neke stvari - istaknuo je Ješe.

Jozinović je dodao:

- Pogodio je ulaskom Hoxhe u prvih 11. Namjerno je prepustio posjed Hajduku i igrao na kontre.

Upravo je Arber Hoxha bio ključan u zaustavljanju Bambe, čime je neutralizirao veći dio Hajdukove napadačke moći, a Ješe je pohvalio njegovu brzinu i kvalitetu koju je napokon pokazao uz stabilnu minutažu.

S druge strane, trener Hajduka, Gonzalo Garcia, našao se na meti ozbiljnih kritika zbog nedostatka reakcije tijekom utakmice.

- Vidiš da posjed i taj način igranja ne donosi ništa, a on nije ništa napravio. Strogo se drži svog načina - oštar je bio Ješe.

Jozinović se nadovezao, istaknuvši podatak o samo pet prekršaja Hajduka.

- Moraš biti maksimalan po količini trke i agresivnosti, a Hajduk je u tom segmentu bio jako loš - rekao je.

Sterilni posjed s više od 500 dodavanja nije donio konkretne prilike.

Ipak, najoštriju kritiku Vedran Ješe uputio je na račun Garcijine kadrovske politike, što smatra ključnim problemom. U završnici prijelaznog roka u Split su stigli Hugo Guillamón, Edgar González i Iker Almena.

- Najviše mu zamjeram dovođenje Španjolaca. Imali su vrhunsku atmosferu i kemiju s mladim igračima. Onda je doveo dva-tri polunespremna Španjolca i mislim da kohezija više nije ista - naglasio je Ješe.

Smatra kako pridošlice nisu pokazale da su bolji od domaćih opcija poput Branimira Mlačića. Jozinović je zaključio kako se čini da Garcia još nije siguran kojih je njegovih najboljih 11 igrača.