Jesmo li danas bolji? Usporedite Ćirinu Hrvatsku iz ’98., Dalićevu iz 2018. i današnju momčad

U posljednjem okršaju protiv Japana, hrvatski su reprezentativci odnijeli pobjedu po već dobro poznatoj i napetoj formuli koja uključuje lutriju jedanaesteraca. Maestralnim obranama vratara Livakovića koji je obranio čak tri udarca s bijele točke, Hrvatska se plasirala u četvrtfinale Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru! Livaković je time zaradio i najvišu Sofascore statističku ocjenu 8,1 i postao heroj hrvatske reprezentacije.

Za sada, ovo je treći najbolji plasman hrvatske reprezentacije na svjetskim prvenstvima – no naše tek očekuje ispit snage u utakmici protiv Brazila, u petak, 9. prosinca!

Foto: SofaScore

Ako nas povijest može nečemu naučiti, to je da hrvatska reprezentacija voli teške, napete okršaje – u to se možete uvjeriti čak i ako ne pamtite apsolutno sve detalje o sastavima, golovima ili ključnim izmjenama na utakmicama hrvatske reprezentacije. Sve detalje, usporedbe i preklapanja s današnjom repkom možete istražiti na Sofascore aplikaciji, jedinoj aplikaciji za praćenje detaljnih sportskih statistika koja donosi detaljne povijesne podatke kroz svoju novu značajku – Historical Data. To znači da možete provjeriti statistiku o svakoj utakmici, igraču i reprezentaciji sa svih svjetskih prvenstava od 1966. do danas.

Dostupne su detaljne statistike poput broja driblinga, oduzetih lopti, duela, točnih dodavanja, centaršuteva i brojnih ostalih podataka koji “ulaze” u algoritam koji u konačnici formira Sofascore statističku ocjenu. Moguće je usporediti Ćirinu Hrvatsku iz ’98. s Dalićevom iz 2018. ili pak s današnjom reprezentacijom ili usporediti Lovrenove statističke ocjene s dva uzastopna Svjetska prvenstva. Također, uz Sofascore se možete prisjetiti i dosadašnja dva susreta Hrvatske i Brazila na svjetskim prvenstvima te spremni dočekati veliki okršaj u petak.

Foto: SofaScore

No, nova Historical data značajka unutar Sofascore aplikacije ne donosi samo rezultate hrvatske reprezentacije. Detaljne statistike svjetskih prvenstava od 1966. do danas daju precizan uvid u izvedbe legendarnih igača poput Peléa, Lava Yashina, Eusebia, Ronalda, kao i analizu antologijske izvedbe Diega Armanda Maradone 1986. protiv Engleske te mnoge druge zanimljive podatke.

Primjerice, jedan od najzanimljivijih okršaja u četvrtfinalu SP-a u Kataru će biti onaj između Argentine i Nizozemske, povijesnih rivala na svjetskim smotrama. Gaučosi i Oranje su igrali legendarno finale 1978. godine te polufinale 2014. Oba je puta kao pobjednik izašla Argentina, a zahvaljujući Sofascoreu moguće je dobiti uvid u detaljne statistike Marija Kempesa, igrača utakmice u finalu ‘78, te ocjenu Lionela Messija na putu prema njegovu prvom, i zasada jedinom, nastupu u finalu Svjetskog prvenstva u Brazilu.



