ČAK 19 SEDMERACA

Jeste li znali? U drugoj utakmici polufinala umalo srušen rekord

Piše Issa Kralj,
Jeste li znali? U drugoj utakmici polufinala umalo srušen rekord
Herning: Danska i Island u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osam sedmeraca je dosuđeno Danskoj, a 11 Islandu. Danci su realizirali pet sedmeraca dok su Islanđani pogodili sedam puta. Finale između Danske i Njemačke je na rasporedu u nedjelju u 18 sati

U drugoj polufinalnoj utakmici na Europskom rukometnom prvenstvu, domaćini Danci slavili su nad Islanđanima 31-28 i tako osigurali finale. Zadnji puta su bili u finalu prije dvije godine, kada su uzeli srebro nakon poraza od Francuske 31-33. 

31
Međutim, na utakmici Danske i Islanda u Herningu skoro je pao jedan rekord postavljen 2008. godine na Euru u Norveškoj. Tada je u dvoboju prvog kola u skupini A Slovenija pobijedila Češku 34-32, a tijekom utakmice dosuđen je 21 sedmerac, što je najviše ikad na europskim prvenstvima. Jedan sedmerac manje dosuđen je na Euru u Švicarskoj na utakmici Srbija i Crna Gora - Island 2006., a na jučerašnjoj polufinalnoj utakmici sudac je na sedam metara pokazao čak 19 puta. Osam sedmeraca je dosuđeno Danskoj, a 11 Islandu. Danci su realizirali pet sedmeraca dok su Islanđani pogodili sedam puta.

Finale između Danske i Njemačke je na rasporedu u nedjelju u 18 sati, a prije toga naši rukometaši igraju za brončanu medalju protiv Islanda od 15.15 sati. Prijenos je na RTL- u i platformi Voyo.

