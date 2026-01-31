Jeste li znali? U drugoj utakmici polufinala umalo srušen rekord

U drugoj polufinalnoj utakmici na Europskom rukometnom prvenstvu, domaćini Danci slavili su nad Islanđanima 31-28 i tako osigurali finale. Zadnji puta su bili u finalu prije dvije godine, kada su uzeli srebro nakon poraza od Francuske 31-33.

Međutim, na utakmici Danske i Islanda u Herningu skoro je pao jedan rekord postavljen 2008. godine na Euru u Norveškoj. Tada je u dvoboju prvog kola u skupini A Slovenija pobijedila Češku 34-32, a tijekom utakmice dosuđen je 21 sedmerac, što je najviše ikad na europskim prvenstvima. Jedan sedmerac manje dosuđen je na Euru u Švicarskoj na utakmici Srbija i Crna Gora - Island 2006., a na jučerašnjoj polufinalnoj utakmici sudac je na sedam metara pokazao čak 19 puta. Osam sedmeraca je dosuđeno Danskoj, a 11 Islandu. Danci su realizirali pet sedmeraca dok su Islanđani pogodili sedam puta.

Finale između Danske i Njemačke je na rasporedu u nedjelju u 18 sati, a prije toga naši rukometaši igraju za brončanu medalju protiv Islanda od 15.15 sati. Prijenos je na RTL- u i platformi Voyo.