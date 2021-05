Još jedna burna i razočaravajuća sezona je iza Arsenala. Klub je završio na tek osmom mjestu i ostao bez Europe nakon čak 25 godina. Nadali su se Konferencijskoj ligi te su se uzdali u Leicester, no Tottenham je pobijedio (4-2) i zauzeo posljednje mjesto koje vodi u Europu.

Mikel Arteta preživio je ovu sezonu pa ćemo ga vjerojatno gledati i sljedeće sezone na klupi Topnika unatoč rezultatima nedostojnim imena ovog velikana, ali tu više neće biti brazilski stoper David Luiz koji je odbio produžiti ugovor.

Arsenal je u posljednjem kolu Premier lige pobijedio Brighton 2-0, a igrači su se na centru igrališta opraštali od Luiza. No ubrzo se taj oproštaj pretvorio u potragu za zubom Gabriela Magalhaesa (23), koji je stigao u Arsenal na početku sezone za 26 milijuna eura.. Brazilski stoper, koji je prije tri godine bio u Dinamu na posudbi nekoliko mjeseci, je očito nehotice dobio laktom u glavu pa shvatio da mu u ustima nisu svi zubi na broju. Bila je to urnebesna situacija u kojoj su svi 'umirali' od smijeha. Osim Gabriela.

Dok je Brazilac pažljivo češljao svaki 'travku' kako bi pronašao svoj zubić, igrači Arsenala su se valjali od smijeha. No njegova misija bila je bezuspješna.

Video pogledajte OVDJE.

Takva je bila i još jedna Arsenalova sezona u nizu. Unatoč katastrofalnim rezultatima, uspjeli su se podignuti do osmog mjesta, koje su osvojili i prošle sezone. Čelnici kluba s Emiratesa očito toliko vjeruju u Mikela Artetu, koji je uspio preživjeti rezultatski brodolom tijekom sezone, no koliko god mu oni vjerovali, Španjolac će biti upamćen kao trener koji je prekinuo nevjerojatan niz što se tiče europskih natjecanja.

Arsenal nakon 25 godina neće igrati Europu, a to se posljednji put dogodilo u sezoni 1995/1996 kada je sezonu ranije završio na 12. mjestu. Ove sezone bili su jako blizu da ostvare još gori plasman, ali u posljednjih nekoliko kola su se probudili i uspeli na ljestvici. No bilo je to kasno buđenje.