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Foto: Sanjin Strukić/pixsell
POSLJEDNJI PLES? PLUS+

Jesu li se Dalić i Modrić protiv Portugala oprostili od Vatrenih? Doznajemo što se događa...

Piše Hrvoje Tironi,

Modrić prvo mora riješiti klupsku situaciju, pa donijeti odluku o reprezentaciji. A izbornika sljedećih dana čekaju razgovoru s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem

Hrvatska nogometna reprezentacija danas se čarter letom iz Washingtona vraća za Zagreb. U avionu za Lijepu našu neće se naći svih 26 naših igrača, neki će iz SAD-a odmah produžiti na druge adrese, ovisno o tome vraćaju li se u svoje klubove ili odlaze na zasluženi godišnji odmor. Svoja mjesta na letu za Zagreb naći će Marijan Kustić i Zlatko Dalić, taj se dvojac puno družio u Alexandriji, predsjednik HNS-a i izbornik su praktički šetali svako jutro uz rijeku Potomac, zajedno pili kave i razgovarali o sudbini hrvatskog nogometa.

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