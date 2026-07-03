Jesu li se Dalić i Modrić protiv Portugala oprostili od Vatrenih? Doznajemo što se događa...
Modrić prvo mora riješiti klupsku situaciju, pa donijeti odluku o reprezentaciji. A izbornika sljedećih dana čekaju razgovoru s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem
Hrvatska nogometna reprezentacija danas se čarter letom iz Washingtona vraća za Zagreb. U avionu za Lijepu našu neće se naći svih 26 naših igrača, neki će iz SAD-a odmah produžiti na druge adrese, ovisno o tome vraćaju li se u svoje klubove ili odlaze na zasluženi godišnji odmor. Svoja mjesta na letu za Zagreb naći će Marijan Kustić i Zlatko Dalić, taj se dvojac puno družio u Alexandriji, predsjednik HNS-a i izbornik su praktički šetali svako jutro uz rijeku Potomac, zajedno pili kave i razgovarali o sudbini hrvatskog nogometa.