POSLJEDNJI PLES? PLUS+

Jesu li se Dalić i Modrić protiv Portugala oprostili od Vatrenih? Doznajemo što se događa...

Piše Hrvoje Tironi,

Modrić prvo mora riješiti klupsku situaciju, pa donijeti odluku o reprezentaciji. A izbornika sljedećih dana čekaju razgovoru s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem