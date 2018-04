Jesu li škarice CR najbolje svih vremena? Pogledajmo zajedno

Pustite sve voleje, slobodne udarce, pete, golove glavom... U nogometu nema ništa bolje od škarica. Kao 'Hail Mary' u NFL-u. Kad ih vidimo, skočimo i nekako spontano zaplješćemo. Tako je bilo i nakon Ronaldovih. Uz, naravno, dovikivanje: 'Ovo su najbolje ikad'. Jedan od najgenijalnijih nogometaša svih vremena, Brazilac Zico, bio je majstor slobodnih udaraca, u karijeri ih je zabio više od 150, kao niti jedan igrač prije ni poslije njega.

- Nije isto zabijete li ga na livadi ili na Maracani u 90. minuti protiv Fluminensea - rekao je Zico, legenda Flamenga, najvećeg rivala Fluminensea.

I slažemo se. Armin Hodžić zabio je krasne škarice, no bilo je to u HNL-u, protiv Intera iz Zaprešića. U redu, netko će reći da nije važno kome zabije, nego kako. I tu se možemo složiti. No, ajmo pogledati, po našem izboru, deset najboljih škarica svih vremena, pa ocijenimo gdje su Ronaldove.

10. Rory Delap vs Tottenham

Puno prije nego što je postao najbolji izvođač auta na svijetu, Delap je bio poznat i po igri. Southampton ga je 2001. doveo iz Derby Countyja za tada rekordnih četiri milijuna funti. Golom protiv Tottenhama kupio je navijače Southamptona zauvijek. Inače, prije nogometne karijere, bio je bacač koplja.

9. Dmitar Berbatov vs Liverpool

U derbiju je svaki gol važan. Petom, glavom, stražnjicom, iz penala... Važno je da zabijete. U mnogo slučajeva, što gluplji, to bolji. više ćete ga pamtiti. A Bugarin ga je u najvećem engleskom derbiju zabio - škaricama.

8. Ronaldinho vs Villarreal

Ako je netko zabio nezaboravne golove, onda je to Ronaldinho. Od onog Chelseaju 2005. do loba Davida Seamana u četvrtfinalu SP-a 2002. godine. Ali nakon što je zabio Villarrealu, rekao je da mu je to najdraži gol u karijeri. Zašto? Jer je kao dječak sanjao da ga zabije škaricama. Xavijevu loptu primio je na prsa i onda... Ma, pogledajte.

7. Mauro Bressan v Barcelona

Ako ste čuli za Maura Bressana, čuli ste iz dva razloga. Razlog prvi: uhićen je 2011. zbog namještanja utakmica u talijanskom prvenstvu. Razlog drugi: zabio je jedan od najljepših golova u povijesti Lige prvaka, Barceloni, škarice 2001. u susretu koji je završio 3-3.

6. Trevor Sinclair v Barnsley

Bila je to 1997., godina u kojoj nije bilo YouTubea, a najveći transfer bio je 20 milijuna eura. E, u to vrijeme, pričalo se samo o golu Sinclaira...

5. Philippe Mexes vs Anderlecht

Malo je braniča koji su zabili škaricama, a jedan od njih je Philippe Mexes. Ricardo Montolivo centrirao je na rub šesnaesterca, a tamo je loptu primio Philippe Mexes. Okrenut leđima golu. A onda... Još nam ni danas nije jasno kako taj gol nije dobio Puskasovu nagradu 2013.

4. Rivaldo vs Valencia

Godina 2001. Zadnje kolo. Barcelona treba pobjedu kako bi se plasirala u Ligu prvaka. Dvaput je Rivaldo zabijao, dvaput se Valencia vraćala. Igrala se zadnja minuta, tribine u očaju, Barcelona ostaje bez Lige prvaka. Ili nije? Pitajte Rivalda

3. Zlatan Ibrahimović vs Engleska

Ako je netko zabijao spektakularne golove, to je Zlatan. Glavom, petom, prsima... Ma nema čime nije zabio. No onaj Engleskoj ostat će u analima. Zašto? Pitajte Joea Harta, koji je branio tu utakmicu.

2. Marco Van Basten vs FC Den Bosch

Kad spomenete Marca Van Bastena prvo vam na pamet padne volej iz finala Eura 1988. No, gol Den Boschu. Ma zaboravit ćete taj njegov volej. Ustanimo i zaplješćimo. Škarice, pa još u rašlje... Ma to je Van Basten.

1. Oscarine Masuluke vs Orlando Pirates

Ok. Škarice zabije napadač. Ok, ako zabije veznjak. Ma OK i ako zabije branič. Ali golman?! I to u zadnjoj minuti! Ne zadnja, da budemo točni, 96. minuta. Ma nemojte me zezati. Ovo mora biti šala. Golman Baroke protiv Orlanda, prvenstvo Južne Afrike. Svaka čast.