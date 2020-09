- Osje\u0107am se fantasti\u010dno. Znam da ova situacija s koronom nije pozitivna, ali ja sam uspio i tu ne\u0161to pozitivno izvu\u0107i. Regenerirao sam se, a i mogao sam provoditi vi\u0161e vremena s obitelji, \u0161to ina\u010de ne bih mogao - pri\u010da nam Domagoj, ali nagla\u0161ava kako je ipak trebao povratak na parket:

'Jicha nas ubija s tri treninga u danu, Šime je bio u Slavoniji, a u Areni nisam baš uspješan...'

Osjećam se fantastično. Znam da ova situacija s koronom nije pozitivna, ali ja sam uspio i tu nešto pozitivno izvući. Regenerirao sam se, a i mogao sam provoditi više vremena s obitelji, govori nam Duvnjak

<p><strong>Filip Jicha (38) </strong>je strog, ali pravedan, barem se tako da naslutiti prema kalendaru koji je sastavio svojim igračima. Naime, njemački rukometni prvaci - <strong>Kiel </strong>- s pripremama su krenuli 27. srpnja kako bi u kontinuitetu nastavili na natjecateljsku sezonu, bez odmora prije natjecanja. Doduše, dao je za to nešto više odmora prije nego su krenuli, ali zato sada igrači 'gore' po sjevernonjemačkim 'bregima'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Srebrni kapetan</strong></p><p>Nema te kugle sladoleda i te peke koju mladi bundesligaški trener neće otopiti do 1. listopada kada službeno kreće sezona Bundeslige. Iako, Kiel čeka Superkup s <strong>Flensburgom </strong>dva, tri dana ranije pa možemo i to uzeti kao početak novoga natjecateljskog razdoblja. </p><p>- Radimo kao manijaci. Jicha nas 'uništava'. Imamo tri treninga svaki dan. Ujutro je trčanje, u 10:30 teretana, a navečer rukomet. U 13 sati ručam i srušim se u nesvijest - govori nam hrvatski i kielski kapetan <strong>Domagoj Duvnjak (32)</strong>, koji je odigrao jednu od najboljih sezona u svojoj karijeri unatoč godinama i unatoč korona virusu koji je poremetio cijeli sportski svijet. A kako je naš kapetan?</p><p>- Fantastično! - odgovara nam.</p><p>- Osjećam se fantastično. Znam da ova situacija s koronom nije pozitivna, ali ja sam uspio i tu nešto pozitivno izvući. Regenerirao sam se, a i mogao sam provoditi više vremena s obitelji, što inače ne bih mogao - priča nam Domagoj, ali naglašava kako je ipak trebao povratak na parket:</p><p>- Nije karantena bila problematična fizički, ali je psihički. Nije problem doma trenirati, nego mi nedostaje ekipa, ipak je drugačije kad smo skupa, drugačije se radi. Iako, imali smo mi obavezan program koji nam je klub dao i svim smo ga morali provoditi, nismo se opuštali, nije bilo nabacivanja kilaže.... Svi smo se strogo držali svega, ali jedva sam dočekao okupljanje. </p><p>Jedna od prvih stanica za njemačke prvake bit će zagrebačka Arena gdje će otvoriti novu sezonu Lige prvaka protiv Zagreba, koji vodi donedavni Domagojev suigrač i naš proslavljeni pivot Igor Vori.</p><p>- Jako se veselim dolasku u Arenu, samo se nadam da ćemo doći dan ranije da mogu dečkima malo pokazati grad jer neki od njih nikada nisu bili kod nas, a i da se susretnem s igračima Zagreba. Osim toga, baš i nemam pozitivna sjećanja na Arenu. S HSV-om sam jednom pobijedio, a s Kielom dva puta izgubio... Ali nemojte to govoriti Voriju haha - nasmijao se Domagoj. </p><p>Igor je novopečen u trenerskom zanatu, baš kao i Duvnjakov kum Blaženko Lacković, koji će se uskoro upustiti u te vode. </p><p>- Lac i Igor će sigurno biti sjajni treneri. Vodio ih je velik broj odličnih trenera, igrali su s odličnim igračima, sigurno su barem nešto znanja upili. S Lacom sam se vidio na moru, družili smo se, a što da kažem o Igoru? Bili smo godinama suigrači, u klubu, u reprezentaciji... Nadam se da će s njim na klupi Zagreb izgledati bolje nego što je izgledao posljednjih dvije, tri godine, ali ljudi moraju shvatiti da je to proces, da će i Igoru trebati vremena da se navikne i igračima da se naviknu na njega i shvate što on želi od njih. Moraju biti strpljivi, sve strane. Želim mu sve najbolje, osim 17. rujna kada igra protiv mene haha - kaže Duvnjak.</p><p>Kiel je sastavio jednu od najmoćnijih momčadi rukometne današnjice. <strong>Sander Sagosen</strong> (24) smjestio se u <strong>Kielu </strong>sljedeće tri godine. Još <strong>Pekeler, Wiencek, Landin</strong>, <strong>Weinhold, Horak</strong>... Pavi 'dream team'.</p><p>- Da, imamo top momčad, ali neka se dogodi samo jedna ozljeda ili nepažnja na treningu, može izbaciti sve te zvijezde iz ritma, a onda utjecati i na cijelu momčad. Ali trenutno nas ipak najviše muči hoće li se igrati pred gledateljima u sljedećoj sezoni ili ne. Nadam se da hoće i da ćemo to što prije znati i da će u Areni također tribine biti pune - poželio je MVP ovogodišnjeg Europskog prvenstva. </p><p>- Nije bilo nikakvog događaja s reprezentacijom već šest mjeseci, teško je tu nešto komentirati osim toga da jedva čekamo ponovno se okupiti. Na EP-u smo napravili čudo i sada samo trebamo nastaviti istim ritmom dalje. </p><p>Za kraj smo dobili i jednu rečenicu o Domagojevim najmilijima, iako ne voli ništa otkrivati o tome u javnosti.</p><p>- Šime je bio kod dide i bake u Slavoniji, a hvala Bogu sve je super. Samo me shvatite, o tome ne volim puno pričati - rekao nam je za kraj kapetan.</p>