Joao Felix potpisao za Chelsea. Englezi spiskali 17 milijuna eura za igrača koji odlazi već na ljeto

Ono što se već duže vremena govorilo, sad je i službeno. Svojevremeno ponajbolji mladi nogometaš svijeta Joao Felix (23) stigao je na posudbu u Chelsea koji već neko vrijeme muku muči u napadačkom dijelu igre, a u posljednje vrijeme i s ozljedama pa će upravo Portugalac pokušati pomoći momčadi Grahama Pottera.

Do kraja sezone bit će u redovima 'bluesa', a put Atletico Madrida otići će 11 milijuna eura, a momčad sa Stamford Bridgea pokrit će i sve plaće do ljeta (282.000 eura tjedno odnosno još 6,8 milijuna eura). Momčad iz Londona nema mogućnost otkupa ugovora, a Felix je s Madriđanima prije odlaska potpisao novi ugovor do 2027. godine.

Za njega su se borili Manchester United i Arsenal, ali Felix je na kraju odlučio otići u Chelsea gdje će sigurno dobiti priliku vratiti se u formu s obzirom na tamošnje stanje s ofenzivcima.

- Chelsea je jedan od najboljih svjetskih timova, a nadam se da ću im pomoći u nastavku prvenstva. Uzbuđen sam - rekao je Felix po dolasku.

Imat će plaću od 250.000 funti baš kao i Reece James, a bit će četvrti najplaćeniji nogometaš Chelseaja.

