Jokić i Murray srušili rekord star 64 godine, a Dončić opet sjajan

U Denveru su Nikola Jokić i Jamal Murray odigrali utakmicu iz snova i srušili rekorde stare desetljećima, dok je u Indianapolisu Luka Dončić morao izvući sve kako bi spriječio senzacionalan poraz svojih Los Angeles Lakersa od najlošije momčadi lige.

Denver Nuggetsi upisali su četvrtu uzastopnu pobjedu svladavši Dallas Maverickse 142-135, no rezultat je ostao u sjeni jedne od najdominantnijih predstava koju je jedan tandem ikada pružio. Jamal Murray i Nikola Jokić odigrali su večer za povijest, a njihove brojke djeluju gotovo nestvarno, pogotovo jer su ostvarene u drugoj utakmici u samo 24 sata.

Murray je odigrao jednu od najboljih utakmica karijere. Utakmicu je završio s čak 53 poena, što mu je drugi najveći učinak u karijeri, pogodivši pritom nevjerojatnih devet trica uz šut iz igre 19/28. Kanađanin je bio nezaustavljiv od samog početka, a već je na poluvremenu imao 33 koša.

​- Pogotovo u prvom poluvremenu, bio je stvarno lud. Trebalo ga je samo nekako osloboditi, a on bi obavio ostatak - rekao je Jokić nakon utakmice.

Dok je Murray punio koš Mavericksa, Nikola Jokić je radio ono što radi najbolje - dominirao je u svim aspektima igre. Srpski centar bio je na korak do četvrte 20-20-20 utakmice u povijesti NBA-a, završivši s čudesnom statistikom od 23 poena, 21 skoka i 19 asistencija. Ovom partijom je postao tek peti igrač u povijesti s najmanje 17.000 poena, 8.000 skokova i 6.000 asistencija, pridruživši se LeBronu Jamesu, Jasonu Kiddu, Russellu Westbrooku i Johnu Havliceku. Pregled susreta pogledajte OVDJE.

Zajedno, Jokić i Murray postali su tek drugi tandem u povijesti lige u kojem je jedan suigrač zabio preko 50 poena, a drugi imao utakmicu s 20+ poena, 20+ skokova i 15+ asistencija. Posljednji put to se dogodilo davne 1962. godine, kada su sličan pothvat izveli Wilt Chamberlain i Guy Rodgers. Iscrpljenost za ovaj dvojac kao da ne postoji. U samo 25 sati, na utakmicama protiv Phoenixa i Dallasa, Jokić je zbrojio 46 poena, 38 skokova i 36 asistencija uz samo tri izgubljene lopte.

​- Jamalova vještina šutiranja bila je luda. A onda, očito, Joker koji stvara napad iza sve te pažnje koju je Jamal dobio. Ofenzivno, stvarno posebna noć od ta dva dečka. Nevjerojatne brojke najboljeg tandema u NBA ligi - oduševljen je bio trener David Adelman.

Dončićeva rapsodija spriječila iznenađenje

U drugoj velikoj priči večeri, Los Angeles Lakersi su teže od očekivanog svladali Indiana Pacerse 137-130. Iako su igrali protiv uvjerljivo najlošije momčadi lige, koja ima omjer 16-56, Lakersi su za pobjedu trebali još jednu briljantnu večer Luke Dončića.

Slovenski as ponovno je bio vođa svoje momčadi i utakmicu je završio s 43 poena, sedam asistencija i šest skokova. Lakersi su odlično otvorili susret, u trećoj četvrtini imali i 29 koševa prednosti, no Pacersi se nisu predavali. U posljednjoj dionici uspjeli su smanjiti zaostatak na samo sedam poena, no Dončić i LeBron James su slobodnim bacanjima osigurali da ne dođe do potpunog preokreta.

Uz Dončića, odličan je bio i Austin Reaves s 25 poena i osam asistencija, dok je LeBron James bio na korak do "triple-doublea" s 23 poena te po devet skokova i asistencija. Ovom pobjedom, desetom u posljednjih 11 utakmica, Lakersi su se učvrstili na trećem mjestu Zapadne konferencije s omjerom 47-26. Zanimljivo, utakmicu je s ruba parketa u ulozi fotografkinje pratila i velika zvijezda ženske košarke Caitlin Clark. Najbolje trenutke sa susreta pogledajte OVDJE.