Jokić izmučio Zupca, Clippersi ga usporedili s Dončićem: On samo maše rukama i hoće prekršaj

Clippersi nisu mogli riješiti Jokića, ali jesu ostale igrače Denvera i opet vode 2-1 u seriji. Boston je, pak, izborio meč-loptu za finale Istoka za koje Toronto sad mora dobiti dvije utakmice

<p>Marc Gasol gledao je sve s klupe zadnjih 20 minuta, štoviše, Fred VanVleet bio je jedini starter koji se pojavio na parketu u četvrtoj četvrtini. Nick Nurse, trener Toronta, digao je ruke od borbe sa Celticsima koji su najveći dio posla u petoj utakmici (111-89) obavili u prvom poluvremenu i, posebno, uvodnih devet minuta u kojima su Raptorsi 18 posjeda pretvorili u pet koševa i isto toliko izgubljenih lopti. Odnosno, iskopali si rupu iz koje više nije bilo natrag.</p><p>- Znam da će zvučati malo ludo, ali mislim da je naš napad bio izvrstan. Nismo mogli imati otvorenije šuteve - komentirao je Nurse početak nizbrdice koja je prvake dovela pred eliminaciju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Zubac vježba s djevojkom</strong></p><p>Što god mislio o prvoj četvrtini u kojoj su njegovi igrači došli tek do brojke od 11 koševa - a manje su zabili samo jednom u doigravanju (devet 2002. protiv Detroita) - nisu se oporavili od takvog otvaranja i Boston je s 93 koša svojih startera od ukupno 111 naprema tek 45 koševa Torontovih došao na pobjedu od finala Istoka. </p><p>- Posao još nije gotov, ima još puno posla - ni e od euforije nije emitirao Jaylen Brown, s 27 koševa najbolji u Bostonovoj momčadi.</p><p>S razlogom jer Celticsi od 2008. godine imaju 17-21 kada su imali šansu zatvoriti seriju, u kojoj, pak, u polufinalu Zapada LA Clippersi opet imaju prednost nad Denverom 2-1 (113-107) koji je, uz donekle Michaela Portera (18 koševa), imao samo jednog čovjeka spremnog zabijati u serijama - Nikolu Jokića (32 koša, 12 skokova, osam asistencija).</p><p>- U zadnjih šest minuta presudila je naša obrana - pohvalio je trener Clippersa Doc Rivers svoju momčad iz koje je zbog šestog prekršaja četiri minute prije kraja ispao <strong>Ivica Zubac</strong> (8 koševa) jer se teško nosio s Jokićem, ali, misli Pat Beverley, na što su padali i suci.</p><p>- On stalno gestikulira rukama i stavlja pritisak na suce, slično kao i Luka Dončić.</p><p>Jokiću taj izraz, "flailer", isprva nije bio ni jasan, pa kad je dobio objašnjenje, imao je reći samo ovo:</p><p>- Oni su imali 26 slobodnih bacanja, mi deset. Ja sam samo pokazivao sucu kada je prekršaj - rekao je Jokić koji se pomirio da Nuggetse čeka težak posao u ovoj seriji, vjerojatno i teži nego kada su morali okrenuti 1-3 protiv Ute.</p><p>- Clippersi su talentirani, favoriti su na papiru, imaju možda bolju petorku, širu klupu, trenera, svejedno...</p><p>Možda je ovo zadnje mogao prešutjeti, a što neće - i to je dokaz da su Clippersi u službi momčadi - napraviti Kawhi Leonard kada treba pohvaliti svog "najboljeg prijatelja" Paula Georgea koji je ovaj put (32 koša) bio lider.</p><p>- Napravio je sjajan posao i vodio nas na oba kraja terena. Samo smo ga slijedili.</p><h2>NBA, doigravanje:</h2><p>Denver - LA Clippers 107-113 (Jokić 32 - George 32), 1-2<br/> Toronto - Boston 89-111 (VanVleet 18 - Brown 27), 2-3</p><p> </p>