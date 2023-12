Jokić: Ne volim ovaj život. Ljudi vade mobitele kad god me vide. Samo želim normalno živjeti...

Nikola Jokić (28) najbolji je igrač NBA lige, dvostruki MVP regularne sezone i MVP finalne serije 2023. kada je osvojio i prvi naslvo prvaka sa svojim Denver Nuggetsima.

Ipak, Jokić je i dalje isti kao i kada je došao u ligu. Silni milijuni i planetarna popularnost nisu promijenili njegovo ponašanje, a na košarku gleda kao posao. Ne uživa u statusu zvijezde kao što to rade mnogi košarkaši, a često je zbog takvog flegmatičnog stava na udaru kritika navijača iz SAD-a.

Foto: Brad Penner

U podcastu kojeg vodi Jokićev suigrač iz Denvera, Michael Porter Jr, srpski je košarkaš otkrio zašto ga ne zanima slava.

- Ne volim ovaj život. Mi smo samo košarkaši i dobri smo samo u onome što radimo, ali mediji su oko nas i plaćeni smo zbog svega toga, medija i popularnosti. Biti poznat... Netko to voli, netko ne voli. Kada završim karijeru, volio bih da me nitko ne zna. Volio bih da se moja djeca sjećaju mene kao oca, ne kao košarkaša. To je moj cilj. Cilj mi je da uopće nemam telefon, samo da budem normalan i da živim u trenutku. Da budem normalna osoba, da pijem s prijateljima, da se igram s djecom, da jašem konje... Tužan sam jer kada odem u bar, restoran ili na utakmicu, svi vade telefone i snimaju me. To je ružno. Samo želim živjeti svoj život - rekao je Jokić.

Foto: Isaiah J. Downing

Jokić je došao u NBA ligu 2015. godine kao 20-godišnjak, a otkrio je kako se osjećao kao mladić u SAD-u.

- Došao sam ovdje kao treća, četvrta, peta opcija, bilo je drugačije, bio sam mlad, ništa nisam znao. Misliš da je to samo košarka, ali to je samo 20 posto svega. Sada mogu reći da je košarka najlakši dio svega. Umoriš se, promašiš... Sve je to dio toga. Kada naučiš imati svoju rutinu, evo ja sam u prve tri godine naučio nešto i onda učio sve više. Poslije toga sam promijenio prehranu da bolje šutiram, smršavim, razvijem se..

Nikola Jokić je na dobrom putu da osvoji treću MVP nagradu u karijeri. Ove sezone ima 26,3 koševa, 12,4 skoka i 9,2 asistencije.