Jokić nakon dvije godine licem u lice s tipom s kojim se potukao. Pogledajte kako je to izgledalo

Nikola Jokić i njegovi Denver Nuggetsi ugostili su Dallas Maverickse koje predvodi Luka Dončić i pobijedili 130-104.

Iako je individualni duel između Jokića (osam koševa, devet skokova i sedam asistencija) pripao Dončiću (38 koševa, 11 skokova i osam asistencija), Jokićevi Nuggetsi uvjerljivo su slavili u utakmici, a srpski košarkaš ponovno se susreo s Markieff Morrisom, s kojim ima zajedničke povijesti.

Foto: Isaiah J. Downing

Naime, u studenom 2021. godine Jokić i Morris, koji je tada bio u Miami Heatu, sukobili su se na terenu. Morris je Jokića udario laktom, a Srbin mu je uzvratio tako što se zatrčao prema njemu i gurnuo ga svom silom s leđa.

Morris je zbog tog Jokićevog poteza propustio čak četiri mjeseca košarke i navodno je imao ozbiljnih problema s leđima.

Jokić: To je bio glup potez...

- To je potez kukavice u mojem kraju. Udario me kao da je imao bič, bio sam nespreman - pričao je Morris jednom prilikom, ali i istaknuo kako je on bio spreman igrati košarku već dva tjedna nakon incidenta, ali da mu je Miami zabranio povratak na teren.

Foto: Isaiah J. Downing

Morris je u jednom napadu čuvao Jokića na terenu. Inače je na glasu kao borbeni obrambeni igrač koji se ne boji koristiti nedozvoljene taktike kako bi zaustavio protivnika. Ipak, bio je prilično miran s Jokićem pred sobom...

Jokić i Morris nisu međusobno igrali od tog incidenta, sve do sinoć.đ

- To je bio glup potez. Osjećam se loše zbog te reakcije, ali to je bilo u žaru meča. Dobio sam udarac i vidio sam ga, mislim da je to bio prljav potez, morao sam se zaštititi - priznao je Jokić jednom prilikom.