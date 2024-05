Jokić predvodio Nuggetse, došli na korak od finala Konferencije

Denver Nuggetsi su poveli s 3-2 u seriji na četiri pobjede nakon što su sinoć u petoj utakmici polufinala Zapadne konferencije kod kuće sa 112-97 svladali Minnesota Timberwolvese.

NBA: Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets | Foto: Isaiah J. Downing

Nikola Jokić proslavio je svečanost dodjele trećeg trofeja za najkorisnijeg igrača postigavši ​​40 koševa i dodavši 13 asistencija za pobjedu Denvera. Aaron Gordon ubacio je 18 koševa uz 10 skokova, dok su Jamal Murray i Kentavious Caldwell-Pope zabili po 16 koševa za Denver. Šesta utakmica igra se u četvrtak navečer u Minneapolisu.

NBA: Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets | Foto: Isaiah J. Downing

Minnesotin All-Star bek Anthony Edwards utakmicu je završio s 18 poena i devet asistencija. Karl-Anthony Towns je zabio 23 koša, a Rudy Gobert 18 poena i 11 skokova za Timberwolvese. Jokić je primio svoj MVP trofej od povjerenika NBA lige Adama Silvera prije tip-offa, a zatim je zabio 12 koševa u prvoj četvrtini i sedam u drugoj i doveo Denver do vodstva 50-44 na poluvremenu.

Knicksi na korak do finala Istočne konferencije

S 3-2 u seriji su poveli i New York Knicksi koji su sinoć u petoj utakmici sa 121-91 nadigrali Indiana Pacerse. Do pobjede ih je vodio Jalen Brunson koji je zabio 44 koša i dodao sedam asistencija i četiri skoka u 43 minute. Knicksi, koji su izgubili 3. i 4. utakmicu u Indianapolisu, sada vode s 3-2 u seriji najboljih od sedam. New York će pokušati izboriti plasman u finale Istočne konferencije pobjedom u gostima u šestoj utakmici u petak.

NBA: Playoffs-Indiana Pacers at New York Knicks | Foto: Vincent Carchietta

Josh Hart je postigao 18 poena pridodavši tome 11 skokova za Knickse, a Isaiah Hartenstein je dodao 17 skokova. Kod Pacersa najbolji je bio Pascal Siakam s 22 ubačaja i osam skokova, dok je Myles Turner dodao 16 poena. Pacersi su vodili sa čak sedam poena prednosti u prvoj četvrtini prije nego što su Knicksi zauvijek otišli naprijed završivši razdoblje serijom 22-10 i poveli 38-32.