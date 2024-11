Jokić utrpao šesti triple double sezone uz nestvarnu statistiku! Šarić uopće nije konkurirao...

Nikola Jokić je zabio 37 koševa uz 18 skokova i 15 asistencija, Michael Porter Jr. pogodio je za vodstvo 6,5 sekundi prije kraja i Denver Nuggetsi su sinoć kod kuće svladali Dallas Maverickse sa 122-120. Jokiću je ovo šesti triple-double ove sezone, a za to su mu trebale manje od tri četvrtine.Jamal Murray ubacio je 18 poena, Porter je dodao 17, a Peyton Watson 16 za Denver, koji je pobijedio u pet utakmica na domaćem terenu. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Denvera.

Dallasu nije pomogao ni raspoloženi Kyrie Irving koji je utakmicu završio s 43 poena, od čega je bilo šest trica. Irving je pogodio tri trice na početku zadnje četvrtine i pretvorio četiri poena prednosti Denvera u prednost Mavericksa od 105-102. Murray je pogodio dva skoka za preokret prije nego što je Irving pogodio još jednu tricu, a zatim su Nuggetsi postigli sljedećih sedam pogodaka i poveli sa 113-108 na nešto manje od pet minuta prije kraja utakmice. Luka Dončić je upisao pet uzastopnih poena za izjednačenje, a Naji Marshall je tricom doveo Dallas u vodstvo 116-115.

Murray je realizacijom jednog slobodnog bacanja još jednom izjednačio, a Irving i Jokić pogodili su po dva koša u nizu i postavili rezultat na 120-120 48,7 sekundi do kraja. Irvingu je bio blokiran šut 29,6 sekundi prije kraja, a Porter je dobio povratnu loptu prije nego što je pogodio i zauvijek doveo Nuggetse u vodstvo. Dončić je utakmicu završio s 24 koša, devet skokova i devet asistencija, Daniel Gafford ubacio je 16 koševa, a Klay Thompson je dodao 10 za Maverickse.

Jokić je prvi igrač u povijesti koji je zabio 37 koševa uz 18 skokova i 15 asistencija.

Los Angeles Lakers su sa 123-103 kod kuće nadigrali Toronto Raptorse, a LeBron James je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s triple double učinkom. James je zabio 19 koševa uz 16 aistencija i 10 skokova, a Anthony Davis je dodao 22 koša prije nego je zbog ozljede oka izašao iz igre u trećoj četvrtini. Jamesu je to drugi uzastopni triple-double, treći u sezoni i 115. u karijeri.

Austin Reaves postigao je 22 od svojih 27 koševa u drugom poluvremenu, a D'Angelo Russell dodao je 15 za Lakerse. Chris Boucher i RJ Barrett zabili su svaki po 18 koševa, a Ochai Agbaji dodao je 16 za Raptorse. Sacramento Kings su u gostima nakon produžetka slavili sa 127-118 nad Phoenix Sunsima. Do pobjede su ih vodili De'Aaron Fox i DeMar DeRozan koji su svaki ubacili po osam poena u produžecima. Bez Kevina Duranta, koji je izvan stroja najmanje dva tjedna nakon istegnuća potkoljenice, Sunsi su prokockali prednost od 11 poena u zadnjoj četvrtini i doživjeli prekid niza od sedam pobjeda.

Bradley Beal iz Phoenixa otvorio je produžetak polaganjem, ali je DeRozan zabio osam uzastopnih poena i doveo Kingse u vodstvo 119-113 3:06 do kraja. Beal je odgovorio s četiri pogotka na 2:06 do kraja i smanjio zaostatak Sunsa na 121-118. Nakon toga je uslijedio Foxova serija kojom je odveo Sacramento do treće pobjede u posljednje četiri utakmice. DeRozan je na kraju upisao učinak od 34 poena, Fox je dodao 21 koš i 11 skokova, a Domantas Sabonis je imao 20 poena i 12 skokova. Beal je bio najbolji pojedinac Sunsa s 28 koševa, Devin Booker završio je s 23 koša i 12 asistencija, a Tyus Jones s rekordom sezone od 22.