"Jon Jones je sazrio i ostavio je svoje probleme iza sebe..."

Najbolji dani Jona Jonesa tek dolaze, rekao je njegov trener Mike Winkeljohn za Sun.

- Nitko ga ne može pobijediti. Jedina osoba koja ga je mogla pobijediti bio je on sam, a znam da je sada prošao te dane. Najteži je dio uvijek bio onaj kada je on van teretane, tada se nalazio u nevolji. Nismo još vidjeli najbolje Jonove dane - rekao je Winkeljohn za svog borca koji se drugog ožujka u sklopu UFC 235 bori protiv 30-godišnjeg Anthonyja Smitha pa nadodao:

- Jones se jedva čekao vratiti u dvoranu. To je njegova nova zrelost, sazrio je i želi nastaviti graditi svoju ostavštinu najvećeg svih vremena.

Partijanje, padovi na doping testovima, bijeg s mjesta prometne nesreće... Sve je to itekako ostavilo traga na Jonesovoj karijeri, međutim sada ponovno ima naslov UFC-ove lakoteške kategorije, a u borbu sa Smithom ulazi kao izražen favorit:

- Ovo je Anthonyjeva šansa za titulu, očekujem da će pokušati naći bilo koji način za pobjedu kao što je radio i prije. On je tvrda osoba, uvijek se vraća, jako udara. Mislim da će ovdje početi agresivnije jer se želi dokazati protiv Jonesa, no nekada je to i bolje za njega. Kad nisi favorit motiviran si da dokažeš ljutima da su u krivu... I zato Jon treba biti pažljiv - zaključio je Winkeljohn, čiji je borac titulu zaradio u borbi protiv Alexandera Gustafssona u prosincu koja je također bila ispunjena kontroverzama zbog, pogađate, dopinga...