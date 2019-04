'Jones samo šmrče i skriva se od dopinške kontrole - p****!'

Zaoštrava se UFC scena!

Jon Jones kritizirao je pobjedu Israela Adesanye nad Andersonom Silvom, a ni Novozelanđanin nigerijskog porijekla nije mu ostao dužan!

- Ako misliš da si prebio 44-godišnjeg Andersona - nisi. Ne znam što si ti uopće gledao. Dođi se obračunati s Kraljem džungle. Do treće runde ću te natjerati da me zoveš taticom! - napisao mu je Jones, a oglasio se i Adesanya, novopečeni prvak u srednjoj kategoriji.

- On je obična p****! Prije svega, postoje dvije stvari koje nisam očekivao. Prva je bila da ću se morati boriti protiv Andersona Silve i sada da ću se morati boriti protiv Jona Jonesa. Moram se prilagoditi na to. On je p****, a to kažem jer je izabrao ovaj trenutak, koji je moj trenutak, da bi me napao jer je potpuno irelevantan. Nikoga nije briga za njega. Ja sam sve što je on htio biti i sve što je on mogao biti. To je tip koji se zahvaljuje bogu, a u isto vrijeme šmrče i sakriva se ispod kaveza da bi izbjegao USADA-u - rekao je Adesanya u The MMA Houru.