Jordan u filmu o Kukoču otkrio: On mi je brat, sve bih učinio za njega. I dalje se često družimo...

Samo je za Torabija bio veći red za autograme nego sada za Tonija - kazao je uoči premijere filma "Magical seven – Toni Kukoč" režiser filma Sabahudin Topalbećirević.

Marokanski iscjelitelj Mekki Torabi zasigurno je zaliječio srca nekih Sarajlija, ali srca puno više Sarajlija i ljubitelja košarke na prostoru bivše države obradovao je Toni Kukoč (54), istinska legenda splitske, hrvatske, jugoslavenske, europske i NBA košarke. Vidjelo se to po svakom trenutku filma koji su prekidali pljeskom, kao i ovacijama nakon završetka.

Film su najavili treneri s kojima je Kukoč osvojio tri naslova europskih prvaka, Božidar Maljković (71) i Željko Pavličević (72).

- Toni je naš najveći igrač, to za mene nema dileme. Ja sam trenirao četiri Hall of Fame igrača, Krešu Ćosića, Dražena Petrovića, Tonija Kukoča i Nikosa Galisa, i Toni je jedan i jedini, jedinstven. On se isticao ne samo igrom, nego i ponašanjem. On je najveći, mogao je na terenu napraviti sve - kazao je Pavličević, a Maljković dodao:

- Ako se igdje košarka približila umjetnosti, onda je to u dodavanjima. Danas svi mogu zakucati, čak i oni najmanji, ali dodavanje je najteži element koji je suigrače činio boljima nego što jesu. A to ćete vidjeti u filmu...

- Kad zabijete koš, sretan je samo jedan, a kad asistirate, sretna su dvojica - kazao je puno puta Toni Kukoč.

Upozorenje za čitatelje: u nastavku otkrivamo neke detalje dokumentarnog filma "Magična sedmica".

Film je na premijeri vidjelo oko 2000 gledatelja, oduševljeni su nakon zadnjih kadrova pet minuta pljeskali... A u filmu je prikazan presjek veličanstvene karijere, od najmlađih dana do samoga kraja. I to iz prve ruke, od strane Tonijevih trenera, suigrača...

- Najjača košarka u to vrijeme u Europi igrala se na treningu na Gripama, žuti protiv crnih. Kakvi su to potezi bili, kakva je to košarka bila... - kazao je Luka Pavčević.

- Nikad nijedan igrač u Europi nije dominirao kao što je dominirao Toni u sezoni u kojoj smo uzeli treći naslov prvaka Europe. To je bila košarkaška poezija - kazao je Žan Tabak.

U filmu su otkriveni i neki manje poznati detalji, poput zadnjih dana zajedničke reprezentacije:

- U Rimu smo znali da se nešto ozbiljno događa i da je to možda i kraj reprezentacije. Ja sam bio sa Zdovcom u sobi, zazvonio je telefon i kazao mi je da su u Sloveniji počeli problemi, barikade te da su tražili iz Olimpije da ide kući. To je bila večer kad smo znali da se tu završila ta priča, da nakon Europskog prvenstva u Rimu više nikad nećemo igrati skupa... - rekao je Kukoč.

Otkrio je Kukoč i da je 20 godina nakon Olimpijskih igara u Barceloni, za vrijeme snimanja "Posljednjeg plesa" saznao zbog čega su mu Michael Jordan i Scottie Pippen priredili 'torturu'. A posvjedočio je o tome i sam Jordan:

- Mi smo rekli da ćemo ga nas dvojica čuvati. Ako želi igrati s nama, mora nam pokazati da to zaslužuje... Najprije sam ga uzeo ja, pa kad sam se umorio Pippen. Nakon prve utakmice bili smo skeptični, ali nakon finala smo vidjeli da ima potencijala. Mislim da smo mi njemu otvorili oči, da je vidio što mora napraviti da bi igrao na našem nivou - kazao je Jordan, koji je komentirao i činjenicu da je Toni kao novak imao najviše pobjedničkih šuteva u cijeloj ligi:

- Vidio sam na treningu da se ne boji uzeti šuteve za pobjedu, ali na njegovu žalost ja sam bio u momčadi i ja sam uzimao te šuteve. Kad sam odlazio, vidio sam suze u njegovim očima. Tu je zaslužio moje poštovanje i prijateljstvo. Imao sam od ranije iskustva igranja protiv Jugoslavije, nisam respektirao činjenicu da se država raspala i da su to sad posebne države. Ali Toni me odmah ispravio i više nikad nisam govorio Jugoslavija, nego Hrvatska, Srbija... Od svih suigrača najviše sam provodio vremena s Tonijem, čak i sada se družimo, dolazi na moje rođendanske proslave, igramo golf... On mi je pomogao da budem bolja osoba... Dobro igra golf, osvojili smo i neke turnire skupa, puno trash talka ima tu, ali uživam igrati s njim. On je moj dragi prijatelj i brat, sve bih učinio za njega - kazao je Jordan.

Toni je u filmu otkrio i kad je shvatio da se Jordan vraća na parket.

- On bi dolazio ponekad na trening i malo bi zaigrao s nama dok je bio na bejzbolu, međutim jedan dan u svlačionici se uz njegov ormarić pojavilo 50-ak pari "jordanica". Bilo je jasno da se vraća, i od tada kreće ludilo, kao Beatlesi...

Supruga Renata otkrila je kako su ona i Toni školske ljubavi, ali tek u drugom dijelu srednje škole.

- Isprva nije bilo puno publike na Gripama pa su nam rekli da pozovemo sve iz razreda, i došli su svi osim Renate - otkrio je Toni, koji je zbog brojnih izostanaka posuđivao bilježnice od buduće supruge i malo po malo su se zbližili... I od njegovog odlaska u Treviso su skupa, već preko 30 godina...

Na koncu priče, u zadnjem kadru Toni otplovi brodom i film se tu završava. Gledatelji su se spontano digli na noge i petominutnim pljeskom pozdravili legendarnog igrača.

- Nisam dosad gledao film, sada ga prvi put vidim i nemam riječi. Ovo me se dojmilo, sebe nikad nisam uzimao kao osobu o kojoj treba snimiti film. Nadam se da ste zadovoljni. Žao mi je što otac nije doživio da ga vidi. Vidim ovdje neke idole iz Jugoplastike i Hajduka, svoje idole, ljude koji su bili uz mene u karijeri, malo bih toga mogao napraviti bez njih, moju Renatu koja je tu uz mene uvijek, u dobrim i lošim trenucima... Hvala Bahi i njegovoj obitelji, gradu Sarajevu u kojem sam proveo nekoliko lijepih dana... Hvala vam svima. Baho, ostajemo prijatelji - zaključio je Kukoč, referirajući se na izjavu kako će nakon odgledanog filma odlučiti hoće li ostati prijatelj s režiserom ili ga više nikad neće vidjeti u životu ako film ne bude dobar.

Uoči premijere nagrade za životno djelo organizacije SimpoSar dobili su talijanski novinar Massimo Franchi te devet legendi, kapetani Hajduka i reprezentacije bivše države Ivica Šurjak i Ivan Gudelj, bosanskohercegovačkog nogometa i Crvene zvezde Sead Sušić, makedonskog nogometa Kočo Dimitrovski, boksači Dragan Vujković i Mirko Puzović, vaterpolist Igor Milanović, košarkaški treneri Željko Pavličević, Božidar Maljković, Rusmir Halilović te igrač Bosne i reprezentacije Mario Primorac. Posebna priznanja dobili su HNK Zrinjski, Hrvatski nogometni savez, Zlatko Dalić, Marijan Kustić i Lana Pudar.

