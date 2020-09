Jorge Messi poludio: O kakvih 700 milijuna eura vi pričate?!

<p>Ugovor ima odštetnu klauzulu koja se primjenjuje u slučaju da Messi jednostrano raskine ugovor s Barcelonom prije njegovog kraja i La Liga mu neće izdati ispisnicu osim ako klub koji ga želi ne plati odštetu, priopćili su nedavno iz vodstva španjolske La Lige.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zlatna kopačka, Leo Messi</strong></p><p>Ljetni serijal sa već odgledanim epizodama 'Leo Messi odlazi iz Barcelone', 'Ne, ipak ne odlazi', 'Khm... Izgleda da ipak odlazi' dobio je još jedan nastavak.</p><p>Igračev otac i zastupnik Jorge Messi je ono što misli lijepo stavio crno na bijelo pa poslao izravno vodstvu La Lige.</p><p>- Ne znamo koji ste ugovor vi analizirali i na kojim ste temeljima zaključili da je isti ugovor s 'klauzulom o raskidu' primjenjiv u slučaju da je igrač odlučio tražiti jednostrani raskid istog, s učinkom od kraja sportske sezone 2019/20 - piše tata Messi.</p><p>- Očita je pogreška i to: s vaše strane. Dakle, kako je doslovno rečeno u odredbi 8.2.3.6. ugovora potpisanog između kluba i igrača, ova naknada neće se primjenjivati kada raskid ugovora jednostranom odlukom igrača stupi na snagu od kraja sportske sezone 2019/20 - nastavlja otac najboljeg nogometaša na svijetu.</p><p>- Bez obzira na druga prava koja su uključena u ugovor i koja izostavljate, očito je da odšteta od 700 milijuna eura, predviđena u prethodnoj točki ugovora (8.2.3.5): uopće nije primjenjiva! - zaključno je poručio Jorge predsjedniku La Lige <strong>Javieru Tebasu</strong>.</p><p>Svi su čekali najavljenu ćaćinu objavu 'Leo ostaje na Nou Campu još godinu dana', a dobili su 'O kakvih 700 milijuna eura vi ljudi pričate'?!</p><p>Dakle sve je jasno: Messi (ne) odlazi iz Barcelone.</p><p>Iz La Lige su ovaj put bili jako brzi s odgovorom pa u javnost pustili dokument od nekoliko redaka koji u slobodnom prijevodu znači: 'Sve smo rekli prije pet dana, sve je ostalo isto. I ne bi mi ništa na to dodavali'!</p><p>I ne krivite novinare što objavljuju vijesti koje, kako se lijepe jedna na drugu, kontriraju onoj prethodnoj. To je samo kronika odnosa između jednog razočaranog igrača i jednog posve pogubljenog kluba koju mediji prenose - onako kako im se priopći.</p><p>A budući je na snazi totalni ljetni košmar 'Made in Barcelona': realno je za pretpostaviti kako ova serija nije ni blizu zadnje epizode!</p>