'Sjedio sam na klupi jer je Vidal bolji s Messijem? Ne znam, ali... Bilo je baš jako čudnih odluka'

Messi i ja nismo bili najbolji prijatelji, ali uvijek je imao dobar odnos prema meni. A s druge strane... Bilo je i odluka koje nisam mogao razumjeti no morao sam ih prihvatiti zbog momčadi, kaže Rakitić

<p>Dok se Barcelona valja u vlastitim košmarima i svaki dan sve više budi u znoju (ikona <strong>Messi</strong> želi otići, klub se rješava igrača koji su mu donijeli more trofeja, predsjednik <strong>Bartomeu</strong> će biti optužen za korupciju...), naš <strong>Ivan Rakitić</strong> široko razvučenog osmijeha uživa u povratku kući, u Sevillu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Raketa je iz Barcelone otišao kao gospodin</strong></p><p>U Sevilli je postao igrač za najveće svjetske klubove, osvojio europski trofej, upoznao suprugu, postao otac, stvorio obitelj... Sevilla je opet uzela Europsku ligu i vratila svog Hrvata. Brak iz snova. Ne znaš tko je sretniji.</p><p>Ali, naravno, briljantnih šest i pol godina na Nou Campu tek je završilo i odjeci će trajati još jako dugo. Raketa je s Blaugranom osvojio 13 titula od čega jednu Ligu prvaka i četiri prvenstva. Odigrao je 310 utakmica, zabio 36 golova i upisao 40 asistencija.</p><p>Da je sve bilo kako treba Ivan bi još bio u Kataloniji. A na predstavljanju u Sevilli postavljeno mu je pitanje o nečemu o čemu se u Španjolskoj već neko vrijeme govori.</p><p>Jeste li od dolaska Čileanca <strong>Artura Vidala</strong> više sjedili na klupi, a Čileanac češće igrao zato što su: Vidal i Messi veliki prijatelji?!</p><p>- Prvo i osnovno, ne mogu reći da smo Messi i ja bili najbolji prijatelji, ali Leo je uvijek imao dobar odnos prema meni. Drugo, ne znam odgovor na vaše pitanje. Znam da sam uvijek sam bio na raspolaganju treneru. A da je bilo nekih odluka koje nisam mogao razumjeti... Bilo je! No morao sam ih prihvatiti zbog momčadi - rekao je 'vatreni' majstor.</p><p>Odlazak s Nou Campa i povrataka na Sanchez Pizjuan bio je zapravo - bijeg iz Barcelone?</p><p>- Ja sam jako uzbuđen zbog ovog transfera i zbog toga što sam opet u Sevilla. Samo želim što prije početi s treninzima i pomoći momčadi. A Barcelona... Došlo je vrijeme za odlazak i to je to. To je sve. Meni je najbitnije je da su ovim transferom sretne sve tri strane. I Sevilla, i Barcelona i ja - zaključio je Rakitić.</p><p>A o totalnoj pogubljenosti u klubu koji je ostavio iza sebe govore i činjenice da je Messi sada napravio korak unatrag i moguće je da ipak ostane na Nou Campu, ali friend Vidal ga neće čekati u svlačionici jer ga Katalonci daju <strong>Brozovićevom</strong> Interu i to - besplatno.</p><p>Barcelona se pod hitno mora srediti. Jer klub koji je 'više od kluba' postao je klub u kojem se ne zna ni tko pije, ni tko plaća, ni tko odlazi, ni tko dolazi. Jedino je sve jasnije - tko će na kraju u zatvor.</p>