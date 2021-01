Kada se činilo da je izborom novog predsjednika Lukše Jakobušića, novog sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa i trenera Paola Tramezzanija na Poljudu napokon zavladao mir i stabilnost na duže razdoblje, oglasio se Nadzorni odbor koji je izvijestio javnost kako su rad tog tijela napustila još dva člana. Nakon Krešimira Krole koji je odstupio ovoga ljeta, odlaze i Denis Alajbeg i Nino Martinić.

Priopćenje NO Hajduka prenosimo u cijelosti:

Obavještavamo hajdučku javnost da su danas Denis Alajbeg i Nino Martinić podnijeli ostavku na mjesto članova Nadzornog odbora HNK Hajduk Split. S obzirom na različitost pogleda i stavova o strateškim pitanjima, gospodin Alajbeg i gospodin Martinić osjećaju da ne mogu više doprinositi na način kako su to do sada činili. U takvim okolnostima, zbog osjećaja odgovornosti prema cjelokupnom članstvu i ljudima koji su ih izabrali, smatraju da je najprimjerenije izaći iz Nadzornog odbora i nastaviti dalje podržavati klub kao navijači. Mi se zahvaljujemo kolegama na dosadašnjem velikom trudu i doprinosu u radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor nastavlja sa svojim radom kao i do sada, s četiri aktualna člana, a zamjenik predsjednika će biti gospodin Sergije Popović.

Neslužbeno saznajemo kako su Martinić i Alajbeg bili iznimno nezadovoljni načinom na koji je Marin Brbić otišao iz kluba i svime što se događalo te su bili i oni spremni odmah odstupiti, no ostali su dok se situacija u klubu nije stabilizirala izborom novih ljudi na ključne funkcije. Nadzorni odbor Hajduka broji sedam članova a minimalan broj u kome mogu funkcionirati su četvorica, upravo onoliko koliko ih je preostalo. Za sada mogu nesmetano funkcionirati, no ako se još jedna član odluči odstupiti, to bi značilo novu krizu i nove izbore.

Nedugo nakon ostavke stiglo je i priopćenje Udruge Naš Hajduk koje tekođer prenosimo u cijelosti:

Prema današnjoj službenoj objavi HNK Hajduk Split, Denis Alajbeg i Nino Martinić podnijeli su ostavke na mjesto člana Nadzornog odbora HNK Hajduk Split. U svojoj ostavci kao razloge navode različitost pogleda i stavova o strateškim pitanjima. Ovim putem zahvaljujemo im na dosadašnjem radu i želimo puno uspjeha u budućnosti.

Kao što je naglašeno tijekom i nakon izbornog procesa za Nadzorni odbor 2018. godine, svaki od izbornih krugova je eliminacijski te u slučaju izlaska jednog ili više nadzornika Nadzorni odbor neće biti nadopunjavan onim kandidatima koji su na izborima bili rangirani ispod sedmog mjesta.

Također, prema članku 267. Zakona o trgovačkim društvima predviđeno je da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke ako najmanje polovina od propisanog broja njegovih članova sudjeluje u odlučivanju. U skladu s time da bi Nadzorni odbor Hajduka mogao donositi valjane odluke potrebno je da barem četiri (4) člana Nadzornog odbora sudjeluju u odlučivanju. U slučaju izjednačenog rezultata glasovanja, glas predsjednika Nadzornog odbora je odlučujući.