Ako je utakmica protiv drugoligaša Croatije iz Zmijavaca trebala biti generalna proba pred nastavak prvenstva, onda je Hajduk generalno u problemu. Niti današnji ogled, kao i onaj protiv Solina u Postirama, nisu nas uvjerili da je ova momčad sposobna za nešto više od borbe za četvrto mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Istina, ispremiješao je Boro Primorac u oba susreta momčad, u prvom je dao igračima po 45 minuta, danas je nešto manje mijenjao, ali i u takvim okolnostima protiv dva drugoligaša na početku priprema morali su bijeli pokazati kud i kamo više.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk na pripremama

Loše je krenulo po Hajduk od starta današnjeg ogleda, u jeku njihovih napada Croatija im je složila kontru iz udžbenika. Najprije je na desnoj strani ispao Jakoliš, potom Jurić nije uspio zakrpati tu rupu, pa su četvorica Zmijavčana krenuli na Radića i Simića, koje su lako izigrali i isturili Tomislava Mrkonjića u priliku, a njemu nije bilo pretjerano teško prebaciti istrčalog Kalinića za vodstvo u 16. minuti. Imao je Mrkonjić nešto kasnije još jedan zicer, opet je izbio sam pred Kalinića, ali je golman Hajduka sjajno reagirao i spasio svoju momčad veće blamaže.

Generalno, djelovali su igrači trenera Vika Lalića u prvom dijelu puno organiziranije i uigranije, njihove akcije imale su puno više smisla, dok su linije Hajduka bile nepovezane, a rijetke prilike koje su složili više su bile plod slučaja nego neke smislene i uigrane akcije. Dvije takve promašio je Umut.

U početnu postavu uvrstio je Primorac Kalinića, Jakoliša, Radića, Simića i Mujakića u obranu, u vezi su igrali Jurić, Gyurcso, Caktaš, Atanasov i Brnić a špici Umut. U poluvremenu su ušli Jradi, Diamantakos, Čolina i Jairo i odmah je Hajduk strigao do izjednačenja. Doduše ne iz igre nego iz opravdano dosuđenog kaznenog udarca, kojeg je sigurno izveo Diamantakos, no bila je to naznaka nešto bolje igre u drugom dijelu. Lijepu priliku imao je i Jradi, koji je tri puta u istoj akciji pucao i sva tri puta mu je branio golman Croatije Adolf Tomić. Pred kraj je i on zbog ozljede morao iz igre.

Boro Primorac imao je danas na raspolaganju sve igrače osim lakše ozlijeđenog Darka Nejašmića, u završnici susreta prilike su dobili Teklić, Čuić i Dolček, a vrijedi napomenuti da je Mario Vušković ostao na klupi, kao i Kristian Dimitrov, dok su i u Postirama i danas na mjestu stopera zaigrali Simić i Radić. Je li to naznaka stoperskog para za nastavak sezone, kao i znači li to da je Vušković pred transferom, saznat ćemo verlo brzo.

Što je susret odmicao kraju dolazila je do izražaja bolja pripremljenosti Primorčeve momčadi, zbili su bijeli goste u njihovu polovinu terena, no do kraja susreta nisu uspjeli materijalizirati prednost.