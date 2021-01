Među brojnim kritikama koje je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić uputio bivšim čelnicima kluba bila je i kritika dovođenja prinova koji su toliko kvalitetni da njihova imena treba "guglati" da bi znali o kome se radi.

Zanimljiva je doskočica kojom se poslužio predsjednik Hajduka, no teško da će i on na Poljud dovoditi dobro poznata imena. Pokušavati može, ali koliko će biti uspješan, to će vrijeme pokazati.

Za sada je tome najbolja potvrda potraga za novim trenerom, u koju su se intenzivno upustili on i sportski direktor Nikoličius. Kontaktirali su ili još uvijek kontaktiraju puno imena, neka su im i ponuđena, a najzvučnije od svih je bilo ime Marka van Bommela, nekadašnjeg igrača Barcelone, Bayerna i Milana, koji se nakon igračke karijere posvetio trenerskoj karijeri.

I nije on jedini, još se nekoliko interesantnih imena zavrtjelo kancelarijama Poljuda, poput Bruna Lagea, Paula Souse, Viktora Skripnika, Marina Pušića... no neki su bili nedostupni po uvjetima po kojima bi ih Hajduk doveo, neki su zauzeti privatnim obavezama, a neki na koncu nisu zadovoljavali želje i ambicije dvojice čelnika Hajduka.

Potraga još uvijek traje, užario se telefon sportskog direktora Hajduka, a u prvi plan je izbio malo poznati Jorge Manuel Rebelo Fernandes Silas, 44-godišnji Portugalac koji se nakon igračke karijere posvetio trenerskom poslu u Belenensesu, a kratko je vodio i Sporting iz Lisabona. I dobro upoznao što znači rad u kompliciranim uvjetima kakvi bi ga uostalom čekali u Hajduku.

Ako je vjerovati izvorima bliskim Hajduku, čelnici Hajduka više ne žele čekati, ako Silas prihvati ono što mu oni nude, a oni njegovu želju da dovede barem jednog pomoćnika, preuzet će momčad.

- Ispričavam se svima, povijest ovoga kluba zahtijeva mnogo više od ovog što mi na terenu pokazujemo - kazao je Silas na odlasku iz Lisabona.

Zvuči li vam poznato?