POTVRĐENO JE

Još jedna legenda Liverpoola napušta klub na kraju sezone

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Phil Noble/REUTERS

Šok za navijače! Andy Robertson napušta Liverpool na kraju sezone kao prava legenda. Tako će klub ostati bez još jednog važnog igrača jer će klub napustiti i Mo Salah

Liverpool je u četvrtak službeno potvrdio da 32-godišnji škotski nogometaš Andy Robertson neće produljiti ugovor te da će na kraju aktualne sezone napustiti Anfield.

„Na kraju sezone se rastajemo s Robertsonom koji će klub napustiti kao naša prava legenda. Imao je jednu od ključnih uloga u svim uspjesima posljednjih godina“, objavio je Liverpool.

Škotski nogometaš karijeru je počeo u Queen's Parku, a potom je preselio u Dundee United. Od 2014. do 2017. bio je član Hulla, a potom je preselio na Anfield i u dresu Liverpoola dosad je skupio 373 nastupa u svim natjecanjima.

Kao igrač Liverpoola Robertson je dva puta osvojio englesku Premier ligu, dva Liga kupa te po jedan FA kup, engleski Superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo i UEFA-in Superkup. S Liverpoolom je osvojio i jedan naslov pobjednika Lige prvaka. U karijeri je skupio 92 nastupa za škotsku reprezentaciju uz četiri postignuta pogotka. Ukoliko se pokažu točnima dosadašnje informacije osim Robertsona tijekom ljeta bi Liverpool trebao napustiti i Mohamed Salah.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?
EVO TKO JE MIJENJAO IDENTITET

FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?

Klubovi, a posebno u posljednje vrijeme, često eksperimentiraju s promjenama grbova. Nerijetko to bude na opći užas navijača koji ostanu ogorčeni promjenama povijesnih obilježja. Među njima je i Marseille

