Još jedna legenda oplela po Haalandu: Jako je loš! Kada ne zabija on je beskoristan igrač

Real Madrid i Manchester City odigrali su najbolju i najatraktivniju utakmice sezone u prvom ogledu četvrtfinala Lige prvaka (3-3). City je poveo u prvim minutama utakmice genijalnim golom Bernarda Silve, a zatim je Real izjednačio autogolom Diasa, a zatim i poveo dvije minute kasnije nakon odličnog trka Rodryga. City je preokrenuo utakmicu u drugom poluvremenu čudesnim golovima Fodena i našeg Joška Gvardiola. Spektakl je zaključio Valverde sjajnim golom u 80. minuti. Tri različita igrača pogađala su na obje strane, a mnoge je začudilo što gol nije zabio Erling Haaland.

Norvežanin već se neko vrijeme muči s pronalaženjem golgeterske forme. Dosad je ove sezone u 35 utakmica zabio 29 golova uz šest asistencija, ali neki su očekivali više. Među njima je i bivši kapetan Manchester Uniteda Roy Keane koji je kritizirao Haalanda nakon utakmice.

- Njegova razina igre je jako loša, ali to nije samo danas. Udarci glavom, u svemu što se događa pred golom - tu je najbolji na svijetu. No, njegova opća razina igre je loša. Ne samo danas, mora se popraviti. Igra skoro kao nogometaš iz četvrte lige, tako gledam na to - rekao je Kean.

Sada je Norvežanina kritizirao i još jedan bivši nogometaš.

- Erling Haaland je bio jako loš. Ako ne zabije, sasvim je beskoristan. Smatram ga vrlo prosječnim igračem na lopti. Znam da je Haaland svjetska klasa kada je realizacija u pitanju, ali sigurno možemo očekivati od njega malo više od onoga što je pokazao protiv Reala. Suigrači su ga preskakali, bio je najgori igrač na terenu - rekao je Nizozemac Rafael Van der Vaart.

Van der Vaart je bivši nizozemski reprezentativac i srebrni sa Svjetskog prvenstva 2010. godine U karijeri je igrao za Ajax, HSV, Tottenham, Betis te danske klubove Midtjylland i Esbjerg. Od 2008. do 2010. godine je nastupao za Real Madrid, a skupio je 73 nastupa, postigao 12 golova i dodao 13 asistencija.