Još jedna Liga prvaka dolazi u Zagreb! Futsal Dinamo dočekuje skupinu, a s njim je i Olmissum

U Nyonu je ples loptica odlučio kako će Futsal Dinamo biti domaćin skupine B Elitne runde Lige prvaka, a posložila se još jedna posebnost. U elitnoj rundi je s Dinamom u skupini i drugi hrvatski predstavnik Olmissum, a uz njih će tu biti još i francuski prvak Etoile Lavalloise te kazahstanski Kairat Almaty.

Riječ je o poludirigiranom ždrijebu, a Dinamo će domaćin biti u KC Dražen Petrović koji je već nekoliko puta bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Elitna runda na rasporedu je od 26. studenog do 1. prosinca, a samo pobjednik skupine ide na Final Four.

Od novog formata Lige prvaka Hrvatska tamo nije imala predstavnika, a samo je MNK Split igrao u polufinalu još 1998. godine, a tada je format natjecanja bio drugačiji.