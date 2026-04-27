Još jedna zvijezda ostala je bez SP-a: 'Srce mi je slomljeno...'

Piše HINA,
Foto: Jason Cairnduff

Veliki peh uoči SP-a doživio je Xavi Simons. Ozljeda koljena izbacila ga je s terena za Svjetsko prvenstvo, ostatak sezone te prvi dio iduće. Za Spurse je ovo snažan udarac jer su ostali bez ključnog igrača

Xavi Simons, 23-godišnji nizozemski nogometni reprezentativac i član londonskog Tottenhama, obznanio je da je njegova sezona završena, ali da jednako tako neće nastupiti niti na skorašnjem Svjetskom prvenstvu.

- Kažu da život može biti okrutan i ja se upravo tako osjećam, objavio je Simons koji se teško ozlijedio prije nekoliko dana na utakmici Premier lige u kojoj je njegov Tottenham u gostima pobijedio Wolverhampton 1-0 pogotkom Joaa Palhinhe u 82. minuti utakmice.

Simons je zadobio ozljedu koljena, a prvi liječnički izvještaji govore o ozljedi prednjeg križnog ligamenta desne noge. U svakom slučaju mu slijedi duga stanka od nogometa.

- Moje srce je slomljeno. Sve moje želje za kraj sezone i one vezane za Svjetsko prvenstvo su nestale, dodao je Simons koji neće samo nedostajati Nizozemskoj na prvenstvu kojem su zajednički domaćini Kanada, Meksiko i SAD, već je ova vijest velikih hendikep za Tottenham koji se bori za ostanak u Premier ligi. Trenutačno se ugledna londonska momčad nalazi na 18. mjestu ljestvice, u opasnoj zoni ispadanja. Simmons je član Tottenhama od prošle godine, a u karijeri je za reprezentaciju Nizozemske odigrao 34 utakmice uz šest postignutih pogodaka.

Za Spurse je do sad nastupio na 41 susretu, zabio pet golova i podijelio šest asistencija. U London je stigao iz Leipziga 2025. godine za 65 milijuna eura. Uz premierligaša je vezan do 2030. godine i prema Transfermarktu vrijedi 50 milijuna eura.

