Ćiro o utakmici s Jugoslavijom 'Ma još me bole Jarnijeva jaja'

Crna Gora i Srbija večeras u 20.45 sati u Podgorici igraju u Ligi nacija.

Bit će to prva njihova međusobna utakmica u povijesti. Još prije 12 godina bili su u zajedničkoj državi, a prije 19 godina na Maksimiru su šokirali Ćiru i Vatrene. Bilo je to godinu dana nakon povijesne bronce na SP-u, u Hrvatskoj je i dalje vladala euforija, a u zadnjem kolu kvalifikacija za Euro na Maksimir je stigla Jugoslavija.

Ljudi su čekali u redovima za karte na minus 10 stupnjeva. Završilo je 2-2 što je Hrvatskoj bilo kao poraz jer nam je igrala samo pobjeda. Ostali smo bez plasmana na Euro u Belgiju i Nizozemsku, a te utakmice za Alo.rs prisjetio se Ćiro Blažević.

Bio je to jedan od najbolnijih poraza Hrvatske, a bolno je bilo i za Roberta Jarnija kojeg je Zoran Mirković, tadašnji reprezentativac Jugoslavije, a danas predsjednik Partizana, nakon jednog duela uhvatio za međunožje i dobio crveni karton.

- Još me i danas bole Jarnijeva jaja - ispalio je Ćiro.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Nije pošteno

Hrvatska je povela na Maksimiru preko Bokšića, Jugoslavija je okrenula na 2-1, a tračak nade pojavio se nakon Mirkovićevog poteza i to pred glavnim sucem. Stanić je zabio za 2-2, ali to je Hrvatskoj bilo ravno najgorem porazu.

- Evo, prošlo je 20 godina, a ja se još ne mogu načuditi potezu Bate Mirkovića. Usred Maksimira on uhvati mog Jarnija za međunožje. Nije mi se to svidjelo, iako mogu shvatiti u kakvom su stanju bili igrači na tako važnoj utakmici. Kažu da cilj opravdava sredstvo. Srećom, danas nema puno takvih situacija - rekao je Ćiro Blažević, koji je tijekom karijere često slušao skandiranja 'Ćiro, pe*eru'.

- Ja se cijelog života ne mogu osloboditi tog skandiranja. Mirković uhvati Jarnija za međunožje pred milijunima ljudi i ništa, ja ostao pe*er, a on ništa. To nije pošteno. On je veći pe*er od mene - rekao je Ćiro.