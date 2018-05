Još mogu do čuda: Dario Šarić odveo Sixerse do prve pobjede

Kad gubite 3-0 možete samo izaći na teren i boriti se. Držali smo se trenerova plana i uspjeli ih pobijediti. Moram priznati da ni oni nisu bili na razini kao u prijašnje tri utakmice kad su pogađali sve što im se otvorilo, i one šuteve za koje nismo očekivali da će pogoditi. Sada su nešto i promašili, a mi smo apsolutno zaslužili ovu pobjedu, rekao je Dario Šarić nakon što je svoju momčad odveo do prve pobjede u drugom krugu doigravanja.

Sixersi su slavili protiv Celticsa 103-92 na svom terenu i smanjili prednost prije odlaska u Boston na 3-1. Dario je zabio 25 koševa (9/17 iz igre) te imao osam skokova, četiri asistencije, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Sjajnu utakmicu odigrao je ponovno Ben Simmons s 19 koševa, 13 skokova i pet asistencija. T.J. McConnell zabio je 19, Joel Embiid 15 uz 13 skokova...

- Napokon smo pronašli način kako ih pobijediti, okusili smo tu slast i to bi mogao biti preokret. Idemo utakmicu po utakmicu, sad trebamo još tri takve pobjede - dodao je Dario.

Sixersi su momčad za koju je malo tko vjerovao na početku sezone da može ovako daleko, no Šarić i ekipa sjajno su društvo i iznenađuju sve iz utakmice u utakmicu. Tako ne bi trebalo čuditi ni postanu li prva momčad u povijesti koja je prošla dalje nakon što je gubila 3-0.

- Podržavamo jedni druge, vjerujemo da to možemo, ohrabrujemo se... Nitko se još nije vratio nakon takvog zaostatka, no netko mora biti prvi. Sve što trebamo je fokusirati se na iduću utakmicu i bit će dobro. Boston je jaka domaćinska momčad, no očito je da igraju sjajno i u gostima. Imaju kvalitetne igrače, odlične trenere, no možemo ih pobijediti u Bostonu - priča Šarić.

Kod Bostona je noćas Tatum zabio 20, Horford imao double-double (10 koševa, 10 skokova), Morris zabio 17, Smart 14...

- Dobili smo ih, svi su u svlačionici sretni, ali znaju da je ovo samo jedan korak i nema razloga za slavlje - zaključio je Šiši.

LeBron pomeo Raptorse

A svoj posao je na Istoku dominantno zaključio Cleveland. Cavsi su pobijedili Raptorse 128-93 i tako u finale konferencije ušli s 'metlom'. LeBron James je kao i svaki put do sada pokazao zašto ga smatraju jednim od najboljih u povijesti (29 koševa, osam skokova i 11 asistencija), no ovoga puta dobio je i pomoć suigrača.

Prva petorka ukupno je zabila 95 koševa i klupi prepustila tek mrvice. Kevin Love utrpao je 23 uz šest skokova, Korver 16 od čega četiri trice, JR Smith 15, Hill 12... Kod Toronta Valančiunas je ušao s klupe, odigrao 15 minuta i zabio 18 koševa. Ostali daleko ispod toga, DeMar DeRozan je zabio 13, kao i CJ Miles, Ibaka 12...