Trčanje je u posljednjih nekoliko godina na vrhuncu. Danas možemo reći i da živimo u post maratonsko doba pa svatko poznaje nekoga tko je barem jednom trčao maraton, a The Guardian piše i kako se broj ultramaratonaca u posljednjih deset godina povećao za čak deset puta. To i ne čudi kad se u obzir uzmu sve blagodati trčanja.

I Zagreb se poznat po svom maratonu. Poznati Zagrebački maraton, 29. po redu, upravo je u pripremi i održat će se u nedjelju 10. listopada 2021. sa startom na središnjem zagrebačkom trgu, Trgu bana Josipa Jelačića. Ako već niste, još nije kasno da sudjelujete, jer prijave za maraton traju do 1. listopada. Iako je 29. Zagrebački maraton trebao biti održan 2020. godine, otkazan je zbog pandemije, no ni tada to nije spriječilo zaljubljenike u trčanje da trče virtualno. I ove godine možete se prijaviti na maraton (42 kilometra), polumaraton (21 kilometar) i Garmin (10 kilometara).



Prije dvije godine na Zagrebačkom maratonu sudjelovalo je više od 3.000 maratonaca i polumaratonaca, no broj trkača ove je godine ograničen i neće prijeći 2.500 sudionika.

Svijest o važnosti tjelovježbe i boravka na otvorenom sve je veća i sve se veći broj ljudi počinje rekreativno baviti trčanjem.

- U ovim izazovnim vremenima, tjelovježba je jako važna kako bismo očuvali zdravlje. Naš je cilj da promičemo zdrav način života, posebno u trenutačnoj situaciji. Trčanje ima velik utjecaj na naš kardiovaskularni sustav, srce i pluća i od njega ljudi mogu samo profitirati, jer smanjuje rizik od raznih bolesti - kaže Marko Jakopović, direktor Zagreb maratona.





Informacije o utrci

29. Zagreb maraton, polumaraton & GARMIN 10km utrka – nedjelja, 10.10.2021.



STAZA ZA MARATON/POLUMARATON



Polumaraton, 21 km, start u 9:30, 10.10.2021.

(start) Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva ul. – Vlaška ul. – Maksimirska cesta – Svetošimunska cesta – Avenija Gojka Šuška (zapadni kolnik) – Maksimirska cesta – Harambašićeva ul. – Štoosova ul. – Rakovčeva ul. – Martićeva ul – Jurišićeva ul. – Palmotićeva ul. – Amruševa ul. – Zrinjevac – Teslina ul. – Masarykova ul. – Prilaz Đure Deželića – Ul. republike Austrije – Talovčeva ul. – Trg Francuske republike – Ul. Grada Mainza- prilaz baruna Filipovića – Ul. Željka Maričića – Ilica – Britanski trg – Ul. Ivana Kukuljevića (okret) – Britanski trg – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića (cilj)

Maraton, 42 km, start u 9:30, 10.10.2021.

2 kruga trase polumaratona



Garmin 10 K start u 8:30, 10.10.2021.

(start) Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva ul. – Martićeva ul – Rakovčeva ul. – Štoosova ul. – Harambašićeva ul. – Maksimirska cesta – Svetošimunska cesta – ul. Tvrtka Miloša – Ul. Fakultetsko dobro – Maksimirska cesta – Vlaška ul. – Europski trg (cilj)